5 طرق طبيعية لعلاج النقرس في 3 شهور فقط

النقرس هو داء الملوك، وأطلق عليه هذا اللقب لأنه قديما كان يأتى الملوك والأغنياء، بسبب تناولهم اللحوم باستمرار، ما يرفع حمض اليوريك فى الدم، ويسبب التهابات المفاصل.

والنقرس للأسف له أعراض مزعجة وتصل مضاعفاته إلى تشوهات العظام والمفاصل وصعوبة الحركة، لذا يحرص المريض على الاهتمام بالعلاج.

5 طرق طبيعية لعلاج النقرس

ويقول الدكتور عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية: إن حمض اليوريك يتكون عندما يكسر الجسم البيورين الموجود في أكلات ومشروبات محددة، وزيادته تسبب النقرس والآلام في المفاصل، وهناك 5 طرق طبيعية تساعد فى علاج النقرس فى 3 أشهر فقط، منها:-

شرب عصير الليمون، يجعل الجسم يتخلص من حمض اليوريك بالبول، لذا يجب الابتعاد عن العصائر السكرية واستبدالها بالماء بالليمون.

الإقلال من الأكلات التى تحتوى على بيورين عالي، مثل اللحوم الحمراء، والكبد والكلاوي، والسردين، والأنشوجة،

واستبدالها بالبيض، والجبن الطبيعي، والفاكهة، والخضار، والمكسرات، والكريز يساعد فى تقليل الالتهابات ومفيد للنقرس، وتناوله أكلات غنية بفيتامين C مثل البرتقال، والفلفل، والجوافة، لأنها تطرد حمض اليوريك من الجسم.

علاج النقرس

ممارسة الرياضة يوميا حتى لو خفيفة، ونزول 5 إلى 10% من الوزن خلال شهور يفرق كثيرا، لذا من الضروري ممارسة المشي، أو السباحة، أو العجلة نصف ساعة يوميا، فالرياضة تحسن التمثيل الغذائي وتدعم الكلى.

إقلال المشروبات السكرية، خصوصا التى تحتوى على فركتوز الذى يزيد حمض اليوريك بالجسم وبيضعف الكلى، وشرب مياة وفيرة، وشاي أعشاب، أو قهوة سادة بدل العصائر الغازية.

تناول أكلات ومشروبات تساعد فى علاج النقرس، منها:-

الكريز والتوت، يقللوا حمض اليوريك. الزبادي واللبن خالي الدسم، يدعموا الكلى. الشاي الأخضر، ينظم المستويات. الزنجبيل والكركم، يقللوا الالتهاب. تناول ملعقة خل تفاح عضوى مع ربع ملعقة صودا الخبز مع ملعقة كركم فهى كفيلة لتقليل نوبات النقرس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.