طرق علاج النقرس الطبية والطبيعية، وكيفية الوقاية منه

النقرس هو حالة مؤلمة تؤثر على المفاصل، ويركز العلاج على تخفيف الألم والالتهاب بسرعة وتجنب نوبات النقرس المستقبلية، فعندما يتراكم حمض البوليك في الجسم، يمكن أن يشكل بلورات تهيج المفاصل.

النقرس هو نوع من التهاب المفاصل الالتهابي، وقد تأتي النوبة بعد مرض أو إصابة، وغالبًا ما تكون العلامة الأولى هي الألم في إصبع القدم الكبير، وعادة ما يؤثر على مفصل واحد في كل مرة، ولكن يمكن أن ينتشر النقرس إلى مفاصل أخرى ويتركها تبدو حمراء ومتورمة، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

عادة ما يتحسن الألم الناتج عن نوبة النقرس في غضون 3 إلى 10 أيام، لكن يشعر المريض بتحسن أسرع مع علاج النقرس.

علاج النقرس

تركز الأدوية المستخدمة لـعلاج النقرس على تخفيف الألم والالتهاب أثناء نوبة النقرس وخفض مستويات حمض البوليك في الدم للمساعدة في تجنب المشاكل الصحية المرتبطة بالنقرس في المستقبل.

توفر مضادات الالتهاب غير الستيرويدية تخفيفًا سريعًا للألم من خلال المساعدة في تقليل الألم والتورم في المفاصل أثناء نوبة النقرس، والعلاجات الشائعة لنقرس التي لا تستلزم وصفة طبية هي الإيبوبروفين والنابروكسين.

إذا تناول المريض مضادات الالتهاب غير الستيرويدية في أول 24 ساعة، فقد يساعد ذلك في تقصير مدة النوبة، وتشمل الطرق الأخرى لتخفيف الألم الثلج والراحة ورفع المفصل، وبين نوبات النقرس، يمكن أيضًا الاستحمام بماء دافئ وتطبيق الحرارة باستخدام زجاجة ماء ساخن أو وسادة تدفئة.

أدوية النقرس

قد يقترح الطبيب أحد هذه الأدوية التي لا يمكن الحصول عليها دون وصفة طبية:

أدوية لتخفيف آلام النقرس والالتهابات

يعمل الكولشيسين على تقليل الالتهابات.

يعد الإندوميثاسين مسكنًا أقوى للألم من مضادات الالتهاب غير الستيرويدية.

تعمل الستيرويدات على مكافحة الالتهابات.

أدوية لتجنب نوبات النقرس والمشاكل الصحية الأخرى المرتبطة بالنقرس

يعمل ألوبيورينول على تقليل إنتاج حمض البوليك.

يعمل فيبوكسوستات على تقليل إنتاج حمض البوليك.

يساعد ليسينوراد الجسم على التخلص من حمض البوليك عند التبول.

يعمل بيجلوتيكاز على تكسير حمض البوليك.

يساعد بروبينسيد الكلى على إفراز حمض البوليك من الجسم.

كريمات النقرس

الكريمات والمواد الهلامية التي توضع على الجلد هي نوع آخر من علاج النقرس، وتعمل المنتجات مثل ديكلوفيناك على تقليل الالتهاب والتورم والتيبس وآلام المفاصل.

علاجات النقرس الطبيعية

يمكن أن تساعد بعض الأطعمة والمكملات الغذائية في علاج النقرس، بما في ذلك:

الكرز، قد تساعد مضادات الأكسدة المسماة الأنثوسيانين الموجودة في صبغة الكرز في درء النقرس وعلاجه عن طريق خفض مستويات حمض البوليك، وتظهر الدراسات أن الأشكال المركزة من الكرز، مثل العصير والمستخلصات والمكملات الغذائية، تظهر أكبر قدر من الفوائد الصحية.

البروميلين، توجد هذه المجموعة من الإنزيمات في ثمار وساق الأناناس، ويمكن أن تخفف من آلام وتورم النقرس وأنواع أخرى من التهاب المفاصل.

فيتامين سي، تظهر الدراسات أن فيتامين سي يمكن أن يخفض مستويات حمض البوليك لدى الأشخاص الذين يعانون من النقرس وحتى يمنع المرض، ويمكن تعزيز مستويات فيتامين سي بالجسم من خلال أطعمة مثل الحمضيات والفلفل والبروكلي وبراعم بروكسل أو من خلال المكملات الغذائية.

الوقاية من النقرس

إلى جانب الأدوية، قد يقترح الطبيب تغييرات في نمط الحياة للعناية بالنقرس لمنع حدوث نوبة أخرى:

ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي متوازن للتحكم في الوزن

الحفاظ على رطوبة الجسم من خلال شرب الكثير من الماء

نظام غذائي لمرضى النقرس

الأطعمة والمشروبات التي يجب تجنبها:

المشروبات السكرية

الإفراط في تناول الكحول، وخاصة البيرة

اللحوم التي تحتوي على مستويات عالية من البيورين، وخاصة الكبد والكلى

ما يجب تناوله وشربه:

الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، والتي تعد مصادر للكربوهيدرات المعقدة

اللحوم الخالية من الدهون والدواجن ومنتجات الألبان قليلة الدسم والعدس للحصول على البروتين

القهوة، والتي قد تقلل من فرص الإصابة بالنقرس

تناول كميات معتدلة من الأسماك

محفزات النقرس

يمكن أن تؤدي المستويات العالية من حمض البوليك إلى النقرس أو نوبة النقرسن وفيما يلي بعض الأشياء التي قد ترفع مستويات حمض البوليك بالجسم:

الوزن الزائد، ينتج الجسم المزيد من حمض البوليك، وتواجه الكليتين صعوبة في التخلص منه عندما تكون زائد الوزن.

الحالات الطبية، ترتفع احتمالات الإصابة بالنقرس عندما يعاني الشخص من حالات صحية معينة مثل ارتفاع ضغط الدم غير المعالج، ومرض السكري، والسمنة، ومتلازمة التمثيل الغذائي، وأمراض القلب، وأمراض الكلى.

بعض الأدوية، يمكن للأدوية التي تتناولها لخفض ضغط الدم المرتفع، بما في ذلك مدرات البول الثيازيدية ومثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين وحاصرات بيتا، أن ترفع مستويات حمض البوليك، وقد يكون للأسبرين منخفض الجرعة والأدوية المضادة للرفض التي يتم تناولها بعد زراعة الأعضاء نفس التأثير.

الجراحة أو الصدمة، يمكن للجراحة أو الصدمة أو اللقاح الأخير أن يرفع مستويات حمض البوليك.