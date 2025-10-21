10 نصائح تساعدك لتقليل آلام المفاصل مع تغيّر الجو

مع اقتراب الانتقال من الخريف إلى الشتاء، يعاني الكثير من الأشخاص من زيادة آلام المفاصل والتيبس في العظام. وتُعد هذه المشكلة من أكثر الشكاوى شيوعًا بين كبار السن ومرضى التهاب المفاصل والروماتويد وحتى بين الأشخاص الأصحاء الذين لديهم حساسية تجاه تغيّرات الطقس.





وتشير الدراسات إلى أن انخفاض درجات الحرارة والضغط الجوي قد يسببان تمدد الأنسجة المحيطة بالمفاصل، مما يؤدي إلى الشعور بالألم أو التورم أو الصعوبة في الحركة.



نصائح لتقليل آلام المفاصل مع اقتراب فصل الشتاء

فيما يلي مجموعة من النصائح الفعّالة التي يمكن اتباعها لتقليل آلام المفاصل مع تغيّر الجو والحفاظ على ليونة الجسم ونشاطه، وفقًا لموقع OnlyMyHealth.



1. المحافظة على الدفء

البرودة تعتبر العدو الأول للمفاصل. فعندما تنخفض درجة الحرارة، يتقلص تدفق الدم إلى الأطراف، ما يزيد من تيبس المفاصل وصعوبة الحركة. لذلك يُنصح دائمًا بارتداء الملابس الدافئة، خاصة في الصباح الباكر وساعات المساء.

من المهم أيضًا تدفئة اليدين والركبتين والكاحلين لأنها أكثر المناطق تأثرًا بالبرودة، ويمكن استخدام كمادات دافئة أو بطانية كهربائية في الليل لتخفيف الألم. أما أثناء الخروج من المنزل، فاحرصي على ارتداء طبقات متعددة من الملابس لتحتفظي بحرارة الجسم.



2. ممارسة الرياضة بانتظام

الرياضة من أكثر الوسائل فاعلية في تقليل آلام المفاصل. فهي تحسن الدورة الدموية وتقوي العضلات المحيطة بالمفاصل، مما يخفف الضغط عنها. لكن يجب اختيار التمارين المناسبة مثل المشي الخفيف، والسباحة، وتمارين التمدد أو اليوغا.

التمارين المنتظمة تساعد أيضًا في الحفاظ على الوزن الصحي، لأن زيادة الوزن تُعد من أهم أسباب زيادة آلام الركبة والورك والمفاصل الأخرى.

في الأيام الباردة، من الأفضل ممارسة الرياضة في مكان مغلق ودافئ لتجنب تيبس العضلات، مع الحرص على الإحماء قبل البدء لتليين المفاصل تدريجيًا.

3. تناول الأطعمة المضادة للالتهاب

يلعب النظام الغذائي دورًا مهمًا في تقليل التهابات وآلام المفاصل. ومن أبرز الأطعمة المفيدة:

الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين والتونة، الغنية بأحماض "الأوميجا 3" التي تقلل الالتهابات.

الخضروات الورقية مثل السبانخ والبروكلي، لأنها تحتوي على مضادات أكسدة قوية.

الكركم الذي يحتوي على مادة "الكركمين" المعروفة بقدرتها على تخفيف الالتهاب.

الزنجبيل الذي يعمل كمسكن طبيعي للألم.

كما يُنصح بتقليل الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والسكريات لأنها تزيد من الالتهابات وتؤدي إلى تفاقم الألم.

4. الحفاظ على الوزن المثالي

كل كيلوغرام زائد عن الوزن الطبيعي يضيف عبئًا إضافيًا على المفاصل، خاصة الركبتين والوركين. لذلك فإن خسارة الوزن الزائد تعد من أهم الخطوات لتخفيف الضغط والألم.

اتباع نظام غذائي متوازن يعتمد على الخضروات والفواكه والبروتينات الخفيفة والحبوب الكاملة يساعد على التحكم في الوزن بطريقة صحية ودون حرمان.

5. شرب كميات كافية من الماء

قد لا يدرك البعض أن الجفاف يؤثر أيضًا على المفاصل، إذ إن السائل الزلالي الذي يملأ فراغات المفاصل ويتحكم في حركتها يعتمد على الترطيب الجيد. وعند نقص الماء في الجسم، تقل ليونة المفاصل ويزداد الاحتكاك والألم.

لذلك يُنصح بشرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يوميًا، مع زيادة الكمية في الأيام الجافة أو عند ممارسة مجهود بدني.

6. أخذ قسط كافٍ من الراحة والنوم

قلة النوم والإجهاد الجسدي يزيدان من الإحساس بالألم لأن الجسم لا يتمكن من تجديد خلاياه ولا من إفراز الهرمونات المسؤولة عن مقاومة الالتهاب.

لذا من المهم النوم لساعات كافية (من 7 إلى 8 ساعات يوميًا)، مع الاهتمام بوضعية النوم الصحيحة التي لا تضغط على المفاصل، مثل وضع وسادة بين الركبتين عند النوم على الجانب لتقليل الضغط على الورك.

آلام المفاصل

7. استخدام الكمادات الدافئة والباردة

الكمادات الدافئة تساعد على استرخاء العضلات وتحسين تدفق الدم، بينما الكمادات الباردة تقلل التورم والالتهاب. يمكن التبديل بينهما حسب نوع الألم، فإذا كان الألم مصحوبًا بتورم يُفضل استخدام الكمادات الباردة، أما إذا كان الألم ناتجًا عن تيبس المفصل فالأفضل استخدام الدافئة.

8. تجنب الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة

الجلوس لفترات طويلة يسبب تصلب المفاصل، خاصة الركبتين والورك. لذا يُنصح بالحركة كل نصف ساعة على الأقل، وتمديد الجسم أو المشي لدقائق.

أما الوقوف لفترات طويلة فيضغط على المفاصل ويزيد من ألمها، لذلك يُفضل توزيع فترات الحركة والراحة خلال اليوم.

9. استخدام المكملات الغذائية بحذر

قد ينصح الطبيب في بعض الحالات بتناول مكملات مثل الجلوكوزامين أو الكوندرويتين، وهي مواد تساعد في ترميم الغضاريف وتحسين مرونة المفاصل.

لكن لا يجب تناولها دون استشارة طبية، خاصة لمن يعانون من أمراض مزمنة أو يتناولون أدوية أخرى.

10. الاهتمام بالصحة النفسية

الجانب النفسي يلعب دورًا كبيرًا في الإحساس بالألم. فالتوتر والقلق يزيدان من إفراز هرمونات الالتهاب مثل "الكورتيزول"، ما يؤدي إلى تفاقم أعراض آلام المفاصل.

لهذا السبب، يُنصح بممارسة التأمل، أو التنفس العميق، أو قضاء وقت في الطبيعة، أو الاستماع إلى الموسيقى الهادئة لتقليل التوتر.

آلام المفاصل مع تغيّر الجو ليست أمرًا لا مفر منه، بل يمكن السيطرة عليها باتباع أسلوب حياة صحي ومتوازن يجمع بين التغذية السليمة، والحركة المنتظمة، والراحة النفسية، والدفء الجسدي.

ومع الاستمرار على هذه العادات، يصبح الجسم أكثر قدرة على التأقلم مع تقلبات الطقس دون الشعور بالآلام المزعجة التي كانت تصاحبه من قبل.

