أعراض النقرس ومخاطر الإصابة به وأفضل طرق للعلاج

أعراض النقرس، النقرس أو ما يعرف بداء الملوك، من الأمراض الأكثر انتشارا بين كبار السن والشباب فى وقتنا الحالى لأسباب عديدة.

وأعراض النقرس، عديدة ومعروفة حيث تكون عبارة عن آلام مزعجة بالعظام والمفاصل نتيجة ارتفاع حمض اليوريك بالدم.

ويقول الدكتور محمد العوضي استشارى أمراض الباطنة والكبد، إن النقرس من الأمراض الشائعة التي تصيب المفاصل وتسبب ألم حاد مفاجئ، ويُعرف أحيانا باسم داء الملوك نظرا لارتباطه قديما بتناول الأطعمة الغنية بالدهون واللحوم الحمراء.

وأضاف العوضي، أن النقرس هو نوع من التهاب المفاصل يحدث نتيجة تراكم بلورات حمض اليوريك في المفاصل والأنسجة المحيطة بها، هذه البلورات تتشكل عندما ترتفع مستويات حمض اليوريك في الدم عن المعدل الطبيعي، فيبدأ بالترسب داخل المفاصل، مسبب التهابات وألم شديد.

أعراض النقرس

وتابع: تظهر أعراض النقرس عادة بشكل مفاجئ، وغالبا أثناء الليل، ومن أعراض النقرس:

ألم حاد في المفصل المصاب، يبدأ الألم غالبا في إصبع القدم الكبير، لكنه قد يصيب مفاصل أخرى مثل الكاحل، أو الركبة، أو الرسغ أو الكوع.

تورم وأحمرار، يصبح المفصل المصاب متورم ودافئ عند اللمس، وقد يتحول الجلد المحيط إلى اللون الأحمر أو الأرجواني.

تصلب المفصل، ويشعر المريض بصعوبة في تحريك المفصل بسبب الألم والالتهاب.

نوبات متكررة، قد تحدث هجمات النقرس بشكل متقطع، وتزداد في حال عدم علاج السبب الرئيسي.

أعراض عامة، مثل الحمى الخفيفة أو الشعور بالتعب عند شدة الالتهاب.

أسباب الإصابة بالنقرس

وأوضح الدكتور محمد العوضي استشارى أمراض الباطنة، تتعدد العوامل التي تؤدي لارتفاع حمض اليوريك في الدم وبالتالي حدوث النقرس، ومن أبرزها:

زيادة إنتاج حمض اليوريك، نتيجة اضطرابات وراثية أو أمراض في الدم.

ضعف قدرة الكلى على التخلص من حمض اليوريك، بسبب أمراض الكلى المزمنة أو ضعف وظائفها.

النظام الغذائي، حيث الإكثار من تناول اللحوم الحمراء، والمأكولات البحرية كالجمبرى والسردين، والأطعمة الغنية بالدهون، والمشروبات السكرية أو الكحولية.

السمنة وزيادة الوزن، تؤدي لزيادة إنتاج حمض اليوريك وقلة تصريفه.

بعض الأدوية: مثل مدرات البول المستخدمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم، والأسبرين بجرعات منخفضة.

الأمراض المزمنة، مثل السكري، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب، واضطرابات الغدة الدرقية.

مخاطر النقرس ومضاعفاته

وأضاف الدكتور محمد، أن إهمال علاج النقرس قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، منها:

تكرار النوبات، ما يؤدي إلى تلف المفصل وفقدان وظيفته بمرور الوقت.

تكون عقيدات توفوس، وهي ترسبات صلبة من حمض اليوريك تحت الجلد في المفاصل والأذن وأماكن أخرى.

حصوات الكلى، بسبب ترسب بلورات حمض اليوريك داخل الجهاز البولي.

تلف الكلى، في الحالات المتقدمة، قد يؤدي النقرس المزمن إلى اعتلال وظائف الكلى أو الفشل الكلوي.

علاج النقرس

وأوضح أن العلاج يعتمد على تخفيف الألم والسيطرة على مستوى حمض اليوريك في الدم، ومن طرق علاج النقرس:

الأدوية المسكنة والمضادة للالتهاب لتخفيف الألم أثناء النوبة، زأدوية خافضة لحمض اليوريك.

شرب كميات كافية من الماء، لدعم الكلى في التخلص من حمض اليوريك.

تغيير نمط الحياة، من حيث تخفيف الوزن، وممارسة نشاط بدني منتظم، وتجنب الأطعمة المسببة للنقرس.

يجب عدم استخدام أي دواء إلا تحت إشراف الطبيب لتجنب المضاعفات أو التداخلات مع أدوية أخرى.

طرق الوقاية من النقرس

وقدم استشارى أمراض الباطنة بعض النصائح لتقليل خطر الإصابة بالنقرس أو تكرار نوباته، منها:

الإكثار من الخضروات والفواكه الطازجة.

اختيار البروتين من مصادر صحية مثل الدجاج منزوع الجلد، والعدس، والفاصولياء.

تقليل تناول اللحوم الحمراء والمأكولات البحرية الغنية بالبيورينات.

شرب كمية كافية من الماء يوميا، للحفاظ على ترطيب الجسم وتحسين وظائف الكلى.

تجنب المشروبات الغازية المحلاة والكحول.

الحفاظ على وزن صحي، لأن الوزن الزائد يزيد من حمض اليوريك.

ممارسة الرياضة بانتظام لتحسين الدورة الدموية وتقليل الالتهابات.

الفحص الدوري لمستوى حمض اليوريك، خاصة للأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي مع المرض.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.