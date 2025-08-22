أعراض النقرس وأسباب الإصابة به وطرق العلاج

أعراض النقرس، النقرس من الأمراض المنتشرة فى عصرنا الحالى بين كبار السن والشباب وهو يعرف بداء الملوك لأنه يحدث بسبب الإفراط في تناول اللحوم الحمراء.

وأعراض النقرس، عديدة ومعروفة وللأسف أعراضه مزعجة، ويحرص المريض على الالتزام بالعلاج لتفادى هذه الأعراض وتجنب أي مضاعفات.

ويقول الدكتور هشام عمارة استشارى أمراض العظام والمفاصل، إن النقرس من الأمراض الشائعة التي تندرج ضمن التهابات المفاصل، ويعرف أحيانا باسم "داء الملوك" بسبب ارتباطه في الماضي بتناول الأطعمة الغنية باللحوم والدهون، وهو يحدث نتيجة تراكم حمض اليوريك في الدم وترسب بلوراته الحادة في المفاصل والأنسجة المحيطة، مما يؤدي إلى آلام مفاجئة وشديدة.

أعراض النقرس

وأضاف عمارة، تظهر أعراض النقرس غالبا بشكل نوبات مفاجئة، ومن أعراض النقرس:

ألم شديد وحاد في المفاصل، خاصة مفصل إصبع القدم الكبير.

تورم واحمرار في المفصل المصاب.

سخونة في المفصل مع صعوبة في تحريكه.

استمرار الألم من عدة ساعات إلى عدة أيام ثم اختفاؤه تدريجيا.

في الحالات المزمنة، قد تظهر عقد تحت الجلد تعرف بالتوف نتيجة تراكم بلورات حمض اليوريك.

أسباب النقرس

وتابع، أن من أسباب النقرس:-

زيادة مستوى حمض اليوريك في الدم، وذلك بسبب الإفراط في تناول أطعمة غنية بالبيورينات مثل اللحوم الحمراء، الكبد، المأكولات البحرية، والبقوليات.

الإفراط في شرب الكحول والمشروبات الغازية المحلاة.

زيادة الوزن والسمنة التي تقلل من قدرة الكلى على التخلص من حمض اليوريك.

أمراض الكلى المزمنة التي تؤثر على تصريف حمض اليوريك.

العوامل الوراثية، إذ يزداد خطر الإصابة إذا كان أحد أفراد العائلة يعاني من النقرس.

بعض الأدوية مثل مدرات البول والأسبرين بجرعات منخفضة.

مخاطر النقرس ومضاعفاته

وأوضح الدكتور هشام عمارة استشارى أمراض العظام والمفاصل، أنه إذا لم يعالج النقرس بشكل صحيح، قد يؤدي إلى:

تكرار نوبات الألم مما يؤثر على جودة الحياة.

التهاب المفاصل المزمن وتلف دائم في المفاصل.

تكون حصوات الكلى بسبب تراكم حمض اليوريك.

قصور كلوي مزمن نتيجة ترسب البلورات في أنسجة الكلى.

تشوهات في المفاصل وصعوبة الحركة.

طرق علاج النقرس

وأضاف استشارى العظام أن العلاج يشمل هدفين رئيسيين تخفيف الألم أثناء النوبة والوقاية من تكرارها، ومن طرق علاج النقرس:-

الأدوية مثل مسكنات الألم ومضادات الالتهاب والكورتيزون في بعض الحالات.

أدوية تقلل من إنتاج حمض اليوريك مثل الألوبيورينول.

أدوية تساعد الكلى على التخلص من حمض اليوريك مثل فيبوكسوستات أو بروبينسيد.

طرق الوقاية من النقرس

وللوقاية من الإصابة بمرض النقرس، قدم الدكتور هشام عدة نصائح يجب اتباعها لتفادى الإصابة بالنقرس، منها:-

تجنب الأطعمة الغنية بالبيورينات (الكبد، الكلاوي، المأكولات البحرية، اللحوم الحمراء بكثرة).

شرب كميات كافية من الماء للحفاظ على وظائف الكلى والتخلص من حمض اليوريك.

الاعتدال في تناول البروتينات الحيوانية واستبدالها بالبقوليات بكميات معتدلة.

تقليل الوزن الزائد وممارسة النشاط البدني بانتظام.

الابتعاد عن الكحول والمشروبات السكرية الغازية.

إجراء فحوصات دورية لمستويات حمض اليوريك في الدم خاصة عند وجود تاريخ عائلي.

