نصائح لحماية شعرك من كثرة الفرد مع نزول الجامعة يوميا

تعاني الكثير من الفتيات الجامعيات من تلف الشعر وجفافه بسبب الاعتماد المستمر على أدوات الفرد الحرارية كالمكواة أو السيشوار قبل الذهاب إلى الجامعة كل صباح، رغبة في الظهور بإطلالة أنيقة ومنسقة.

لكن الحقيقة أن كثرة استخدام الحرارة تؤدي إلى تدمير بنية الشعر بمرور الوقت، وتجعله هش ومتقصف ويفقد حيويته ولمعانه، لذا، من المهم معرفة بعض الخطوات البسيطة التي تساعدك على الحفاظ على جمال شعرك دون الحاجة للفرد اليومي.

العناية اليومية بالشعر بطريقة صحيحة

وتقول سهام شهاب خبيرة التجميل، أنه بدلا من فرد الشعر الحرارى الترويج يوميا يفضل العناية اليومية الجيدة بالشعر، ومنها:-

اختيار شامبو مناسب لطبيعة شعرك

احرصي على استخدام شامبو خالي من الكبريتات والسيليكون، لأنها مواد قاسية تضعف خصلات الشعر وتجرده من زيوته الطبيعية، اختاري شامبو غني بالزيوت الطبيعية مثل زيت الأرجان أو جوز الهند.

احرصي على استخدام شامبو خالي من الكبريتات والسيليكون، لأنها مواد قاسية تضعف خصلات الشعر وتجرده من زيوته الطبيعية، اختاري شامبو غني بالزيوت الطبيعية مثل زيت الأرجان أو جوز الهند. استخدمي بلسم مرطب بعد كل غسلة، لأن البلسم يساعد على فك التشابك وتغليف الشعر بطبقة واقية تقلل من تأثير الحرارة والعوامل الخارجية، مما يسهل تصفيفه دون الحاجة للفرد المتكرر.

جففي شعرك بطريقة لطيفة، وتجنبي فرك الشعر بالمنشفة بعنف، بل قومي بتجفيفه بالضغط الخفيف أو استخدمي منشفة قطنية أو قميص قطني قديم لامتصاص الماء دون تكسير الشعر.

حماية الشعر من الفرد يوميا

طرق حماية الشعر من الحرارة بسبب نزول الجامعة يوميا

وأضافت سهام، أنه لحماية الشعر من الفرد الحرارى، يجب اتباع بعض النصائح، منها:-

استخدام سيروم أو بخاخ واقى من الحرارة

قبل استخدام المكواة أو السيشوار، طبّقي طبقة من السيروم الحراري لحماية الشعرة من الاحتراق والتقصف الناتج عن الحرارة العالية.

خفض درجة حرارة الأدوات الحرارية

لا تستخدمي أعلى درجة حرارة، فغالبا ما تكون درجة حرارة متوسطة (150-180 درجة مئوية) كافية لتصفيف الشعر دون ضرره.

لا تستخدمي أعلى درجة حرارة، فغالبا ما تكون درجة حرارة متوسطة (150-180 درجة مئوية) كافية لتصفيف الشعر دون ضرره. تجنبي الفرد يوميًا قدر الإمكان، وحاولي فرد شعرك مرتين فقط أسبوعيا، واحتفظي بمظهره الأملس عن طريق لفه في “طرحة حرير” أو “بونيه ساتان” أثناء النوم.

اعتمدي تسريحات طبيعية أنيقة

جربي تسريحات بسيطة مثل الضفائر، الكعكة المنخفضة، أو ذيل الحصان المائل، فهذه التسريحات تحافظ على مظهر مرتب دون الحاجة للفرد.

جربي تسريحات بسيطة مثل الضفائر، الكعكة المنخفضة، أو ذيل الحصان المائل، فهذه التسريحات تحافظ على مظهر مرتب دون الحاجة للفرد. استخدمي أدوات تصفيف غير حرارية

مثل لفافات الشعر (الرولو) أو الجدائل المبللة التي تمنحك تموجات طبيعية في الصباح بدون حرارة.

مثل لفافات الشعر (الرولو) أو الجدائل المبللة التي تمنحك تموجات طبيعية في الصباح بدون حرارة. يمكنك لف شعرك بطرحة أنيقة تحميه من الغبار وأشعة الشمس أثناء ذهابك للجامعة، خاصة في الأيام الحارة.

التعرض الطويل لأشعة الشمس يسبب جفاف الشعر، لذا استخدمي بخاخ واقى من الشمس خاص بالشعر أو غطيه بطرحة خفيفة.

تجنبي شد الشعر بقوة، وربط الشعر بشدة يضعف الجذور ويسبب تساقط، لذا استخدمي ربطات قماشية ناعمة بدلا من المطاطية.

احمليه معك سيروم صغير أو كريم مرطب للشعر، ويمكنك تطبيق كمية صغيرة على الأطراف خلال اليوم للحفاظ على الترطيب واللمعان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.