تعلمي اختيار الزيت المناسب للشعر حسب نوع فروة الرأس

العناية بالشعر تبدأ من الجذور، أي من فروة الرأس. فكثير من النساء يركّزن على تغذية أطراف الشعر بالزيوت والماسكات، وينسين أن أساس صحة الشعر ولمعانه يبدأ من فروته.





أكدت الدراسات الحديثة، أن اختيار الزيت المناسب للشعر لا يعتمد فقط على نوع الشعر (دهني، جاف، مجعد...)، بل يجب أن يكون وفق نوع فروة الرأس نفسها، لأن كل نوع يحتاج لعناية خاصة وزيت يتناسب مع طبيعته.



كما أن استخدام زيت غير مناسب قد يؤدي إلى نتائج عكسية مثل انسداد المسام، القشرة، أو زيادة التساقط.



أكدت خبيرة العناية بالشعر ساندرا لي، أن اختيار الزيت المناسب خطوة أساسية في الحفاظ على صحة الشعر وجماله، وأن فروة الرأس تمامًا كالبشرة، تحتاج إلى عناية مخصصة حسب طبيعتها. فحين تُعاملين فروتك بالحب والاهتمام المناسب، سينعكس ذلك مباشرة على قوة شعرك ولمعانه.



في هذا التقرير تقدم خبيرة العناية بالشعر، خطوات وكيفية تحديد نوع فروة الرأس، والزيوت المناسبة لكل نوع، مع نصائح مهمة لاستخدامها بأمان وفعالية.

أولًا: تحديد نوع فروة الرأس

قبل اختيار الزيت، يجب معرفة طبيعة فروة الرأس، وهي غالبًا تنقسم إلى أربعة أنواع رئيسية:

فروة الرأس الدهنية

فروة الرأس الجافة

فروة الرأس الحساسة

فروة الرأس العادية أو المتوازنة

1. فروة الرأس الدهنية:

إذا لاحظتِ أن شعرك يفرز دهونًا بسرعة بعد الغسل بيوم أو اثنين، وأن الجذور تصبح لامعة أو لزجة، فغالبًا فروة رأسك دهنية. هذا النوع يكون بسبب نشاط زائد في الغدد الدهنية.

2. فروة الرأس الجافة:

تشعرين فيها بالحكة أو الشدّ أحيانًا، وقد تظهر قشرة جافة بيضاء. لا تفرز فروة الرأس زيوتًا كافية، وغالبًا ما يكون الشعر باهتًا ومتقصفًا.

3. فروة الرأس الحساسة:

هي التي تتأثر سريعًا بأي منتج، وتشعرين معها بحرقة أو تهيج بعد وضع الزيت أو الشامبو، وقد تظهر بقع حمراء أو قشرة بسيطة.

4. فروة الرأس العادية:

هي الأكثر توازنًا، لا تعاني من جفاف ولا إفراز دهون مفرطة، ويبدو الشعر ناعمًا وصحيًا.

ثانيًا: اختيار الزيت المناسب حسب نوع فروة الرأس

أفضل زيوت للشعر

وتستعرض خبيرة العناية بالشعر، في السطور التالية، الزيوت المناسبة للشعر حسب نوع فروة الرأس.

1. الزيوت المناسبة لفروة الرأس الدهنية

من الأخطاء الشائعة أن النساء ذوات الفروة الدهنية يتجنبن الزيوت تمامًا، خوفًا من زيادة الدهون، لكن الحقيقة أن استخدام الزيوت الخفيفة بكمية قليلة يساعد على توازن الإفرازات الدهنية، ويحافظ على صحة الجذور.

أفضل الزيوت:

زيت الجوجوبا: يُشبه في تركيبه الزيوت الطبيعية التي تفرزها فروة الرأس، فيعمل على موازنة إفراز الدهون ويقلل الالتهابات.

زيت النعناع: ينشط الدورة الدموية ويمنح إحساسًا بالانتعاش، كما يقلل الحكة والدهون الزائدة.

زيت شجرة الشاي: مضاد للبكتيريا والفطريات، مثالي لمحاربة القشرة وتنظيف المسام.

طريقة الاستخدام:

ضعي بضع قطرات من الزيت المختار على أطراف أصابعك ودلّكي بها الفروة لمدة 5 دقائق فقط، ثم اغسلي شعرك بعد نصف ساعة أو ساعة على الأكثر. يُفضل استخدام الزيت مرة أسبوعيًا فقط.

2. الزيوت المناسبة لفروة الرأس الجافة

الفروة الجافة تحتاج زيوتًا غنية بالدهون الطبيعية والأحماض الدهنية الأساسية لترطيبها وتغذيتها من العمق.

أفضل الزيوت:

زيت جوز الهند: غني بالفيتامينات والدهون المشبعة، يرطب الفروة ويمنع التقصف.

زيت الزيتون: يحتوي على مضادات أكسدة قوية، يرطب ويغذي البصيلات.

زيت الأركان المغربي: يُعرف بـ"الذهب السائل"، يرطب ويُعيد اللمعان للشعر الجاف.

زيت الخروع: يغذي الفروة ويحفز نمو الشعر، لكنه ثقيل لذا يُفضل خلطه مع زيت أخف مثل جوز الهند.

طريقة الاستخدام:

دافئي الزيت قليلًا قبل الاستخدام، ثم دلّكي فروة الرأس به لمدة 10 دقائق، ولفي شعرك بمنشفة دافئة لمدة نصف ساعة، وبعدها اغسليه جيدًا. يمكن تكرار هذه الوصفة مرتين أسبوعيًا.

3. الزيوت المناسبة لفروة الرأس الحساسة

الفروة الحساسة تحتاج عناية خاصة جدًا وزيوتًا لطيفة خالية من العطور أو المواد الكيميائية.

أفضل الزيوت:

زيت اللوز الحلو: مرطب خفيف ومضاد للالتهابات، يناسب حتى فروة الأطفال.

زيت البابونج: مهدئ طبيعي يقلل التهيج والاحمرار.

زيت اللافندر (الخزامى): يهدئ الفروة ويحارب البكتيريا، كما يمنح رائحة مريحة.

طريقة الاستخدام:

امزجي ملعقة صغيرة من أحد هذه الزيوت مع ملعقة من زيت جوجوبا، وضعي المزيج على فروة الرأس لمدة 20 دقيقة فقط قبل الغسل. تجنبي التدليك العنيف أو ترك الزيت لساعات طويلة.

4. الزيوت المناسبة لفروة الرأس العادية

إذا كانت فروة رأسك متوازنة، فأنتِ محظوظة! يمكنك استخدام أنواع متعددة من الزيوت للحفاظ على صحتها ولمعان الشعر.

أفضل الزيوت:

زيت الأرغان: يمنح ترطيبًا ولمعانًا مثاليين دون إثقال الشعر.

زيت جوز الهند المخفف: يحافظ على الترطيب ويمنع التقصف.

زيت السمسم: يعزز نمو الشعر ويحميه من أشعة الشمس.

طريقة الاستخدام:

يمكن استخدام الزيت مرة أسبوعيًا كحمام زيت قبل الغسل، أو بكمية صغيرة جدًا على الأطراف بعد التجفيف للحفاظ على اللمعان.

زيوت لتنعيم الشعر

ثالثًا: نصائح هامة لاستخدام الزيوت بفعالية

لا تكثري من الكمية: كمية صغيرة تكفي، فالإفراط قد يسد المسام ويمنع التنفس عن البصيلات.

اختبري الزيت أولًا: ضعي نقطة صغيرة على الجلد خلف الأذن وانتظري 24 ساعة للتأكد من عدم وجود حساسية.

التسخين المعتدل: تدفئة الزيت تساعد على امتصاصه بشكل أفضل، لكن لا تسخنيه لدرجة الغليان.

التدليك المنتظم: تدليك فروة الرأس 5–10 دقائق أسبوعيًا يحفز الدورة الدموية وينشط نمو الشعر.

اختيار زيوت طبيعية نقية: ابتعدي عن الزيوت المخلوطة أو العطرية التجارية التي تحتوي على سيليكون أو كحول.

رابعًا: إشارات تدل على أن الزيت غير مناسب لفروة رأسك

ظهور حكة أو احمرار بعد الاستخدام.

زيادة تساقط الشعر أو القشرة.

ثقل الشعر وصعوبة غسله حتى بعد الشامبو.

في هذه الحالة توقفي فورًا عن استخدام الزيت وجرّبي نوعًا آخر أنسب لطبيعة فروة رأسك.

ابدئي بتحديد نوع فروة رأسك، ثم اختاري الزيت الذي يمنحها التوازن والراحة. ومع الانتظام في العناية، ستلاحظين تحول شعرك إلى خصل ناعمة، صحية، ومليئة بالحياة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.