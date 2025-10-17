أكلات مهمة لتغذية وترطيب الشعر وزيادة جماله

الشعر مرآة لصحة الجسم الداخلية، فكل ما نأكله ينعكس على مظهره ولمعانه وقوته، والتغذية السليمة لا تقل أهمية عن العناية الخارجية بالكريمات والزيوت، بل هي الأساس في بناء شعر صحي ولامع وناعم.

لذا، فإن تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن يساعد على تغذية بصيلات الشعر من الداخل وترطيبها بعمق، مما يمنع التقصف والجفاف والتساقط.

تغذية الشعر

أكلات مهمة لتغذية وترطيب الشعر

وتقول سهام شهاب خبيرة التجميل، إن من أهم الأطعمة التى يجب تناولها حفاظا على جمال الشعر الآتي:

الأفوكادو، ويحتوي على أحماض أوميجا 3 والفيتامينات (E وC) التي تغذي الشعر بعمق وتمنحه ملمس ناعم ولمعان طبيعي. المكسرات مثل اللوز، والجوز، والكاجو، وعى مصدر غني بفيتامين E والزنك والسيلينيوم، وتساعد على تقوية بصيلات الشعر وتحفيز نموه، كما تحافظ على ترطيبه ومنع الجفاف. زيت الزيتون، وهو من الزيوت الطبيعية التي يمكن تناولها أو استخدامها موضعيا، وهو غني بمضادات الأكسدة والدهون الأحادية غير المشبعة التي تحافظ على لمعان الشعر وليونته. البيض، وهو مصدر ممتاز للبروتين والبيوتين (فيتامين B7)، الذي يعزز نمو الشعر ويمنع تقصفه. الأسماك الدهنية (مثل السلمون والسردين)، وهى غنية بالبروتينات وأحماض أوميجا 3 التي تغذي فروة الرأس وتحافظ على ترطيبها. اللحوم الحمراء الخالية من الدهون والدجاج، وتحتوي على الحديد والزنك، وهما عنصران ضروريان لتقوية الشعر ومنع تساقطه. الجزر، وهو غني بفيتامين A الذي يساعد في ترطيب فروة الرأس ومنع الجفاف والقشرة. السبانخ والبروكلي، وتحتوي على الحديد وحمض الفوليك وفيتامين C، وهي عناصر ضرورية لتغذية بصيلات الشعر وتحسين تدفق الدم إلى فروة الرأس. الفواكه الحمضية (البرتقال، الليمون، الكيوي)، وهى غنية بفيتامين C الذي يساعد على إنتاج الكولاجين الضروري لتقوية الشعر وزيادة مرونته. البطاطا الحلوة، وهى مصدر ممتاز لبيتا كاروتين الذي يتحول في الجسم إلى فيتامين A، ما يساعد على منع جفاف الشعر وتقصفه. الحليب والزبادي والجبن تحتوي على البروتينات والكالسيوم وفيتامين B5، وهي عناصر مهمة لنمو الشعر بشكل صحي. الزبادي الطبيعي مفيد بشكل خاص لأنه يحتوي على البروبيوتيك الذي يحسن صحة فروة الرأس ويقلل من الالتهابات. الأطعمة الغنية بالحديد والزنك، والحديد يساعد في نقل الأكسجين إلى بصيلات الشعر، والزنك ضروري لإصلاح أنسجة الشعر وتنظيم إفراز الزيوت في فروة الرأس، ومن أهم هذه الأطعمة، العدس والفول والحمص، والكبدة، والحبوب الكاملة، وبذور القرع واليقطين. الماء والسوائل الطبيعية، ولا يمكن الحصول على شعر رطب وصحي دون ترطيب الجسم من الداخل، وشرب الماء بانتظام (من 6 إلى 8 أكواب يوميًا) يساعد على الحفاظ على رطوبة الشعر وفروة الرأس، كما ينصح بشرب العصائر الطبيعية مثل، عصير الجزر والبرتقال، وعصير الجرجير، وعصير البنجر (الشمندر).

