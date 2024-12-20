الصحة تنصح بهذه الفواكه والخضراوات لتقوية المناعة في الشتاء

في موسم الشتاء يجب الحرص على تناول أطعمة تزيد الشعور بالدفء وتعمل على تقوية المناعة.

أطعمة تساعد في الوقاية من الفيروسات التنفسية

ووجهت وزارة الصحة نصائح بشأن تناول الأطعمة التي تساعد في الوقاية سواء الخضار والفاكهة وتحمي من أمراض الجهاز التنفسي وباقي أمراض فصل الشتاء.

وتشمل هذه الخضراوات التي تحتوي علي فيتامين سي "القرع - الطماطم- الفلفل الأخضر والخضراوات الورقية بينما تشمل الفواكه “ البرتقال - اليوسفي - الليمون ”.

كما نصحت بتناول الأسماك المختلفة لأنها غنية بفيتامين د والأوميجا ٣.

نصائح لتقوية المناعة في موسم الشتاء

ووجهت وزارة الصحة نصائح لتقوية المناعة في موسم الشتاء من خلال تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن منها العسل الأبيض وسلطة الخضروات وعصير البرتقال بالجزر.

ويوجد فوائد متعددة لتناول العسل الأبيض، حيث يحتوي على الفيتامينات والمعادن بما في ذلك فيتامينات ب، والنحاس، والكالسيوم، والبوتاسيوم، والفوسفور والزنك.

الفوائد الصحية لتناول العسل الأبيض



تعمل مضادات الأكسدة الموجودة في العسل الأبيض على حماية الجسم من العديد من الأمراض، كما تعمل على تحسين صحة الأمعاء وبالتالي دعم عملية الهضم وأيضًا كمثبط للبرد وتساعد في تخفيف الألم.

أضرار العسل الأبيض



يسبب الإفراط في العسل الأبيض بعض المخاطر ويمكن أن يسبب التسمم الغذائي. لا ينبغي إعطاء الأطفال دون سن عام أي شكل من أشكال العسل الخام، ويجب على البالغين الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة تجنبه أيضًا.

وجد الباحثون أن استهلاك عصير البرتقال يرتبط بتحسن ضغط الدم وكولسترول البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL)، المعروف باسم الكولسترول "الجيد".

ويوجد عوامل الخطورة لأمراض القلب، بما في ذلك الكولسترول الكلي، وكولسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL)، وسكر الدم، والبروتين التفاعلي سي (CRP)

غنى بمضادات الأكسدة



عصير البرتقال الطازج والمبستر غني بمضادات الأكسدة، وخاصة الكاروتينات والفلافونويد وفيتامين سي.

نصائح للحماية من أمراض الشتاء

ووجهت وزارة الصحة نصائح للحماية من أمراض الشتاء منها:

١- السعال والعطس في الذراعين، وليس اليدين.

٢- تطهير المناطق كثيرة اللمس مثل أسطح العمل ومقابض الأبواب وأجهزة الريموت كنترول.

٣- لا تشارك الأدوات أو الأكواب أو الطعام أو فرشاة الأسنان أو الملابس أو المناشف.

٤- غسل اليدين بإستمرار وبشكل جيد وصحيح.

٥- الحرص علي السوائل بكثرة والتغذية المتوازنة.

٦- ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة أو المزدحمة.

٧- تناول تطعيم الانفلونزا الموسمية يعد أداة وقائية آمنة وفاعلة.

ومن جانبها أكدت فاكسيرا أنه يمكن الحصول على التطعيم ضد الإنفلونزا من بداية من عمر ٦ شهور إلى أي مرحلة عمرية.

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