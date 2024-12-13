أطعمة مفيدة لمرضى الحزام الناري لتقوية جهاز المناعة

مرض الحزام الناري يحتاج الى تقوية جهاز المناعة لمواجهة المرض وعلاجه.

وقالت وزارة الصحة ان ضعف جهاز المناعة يزيد من أعراض فيروس الحزام الناري



ووجهت نصائح بشأن أهم الأطعمة التي تساعد على تقوية المناعة خلال فترة الإصابة

أطعمة غنية بفيتامين سي

وتضمنت هذه الأطعمة الغنية بفيتامين سي منها البرتقال والليمون والفراولة والجوافة والفلفل الاخضر والفلفل الألوان.

بينما تحتوي الأطعمة التي تحتوي علي فيتامين أ مثل الطماطم والقرع العسلي والبطاطا والجزر.

أطعمة تضعف الجهاز المناعي

كما حذرت وزارة الصحة مرضي الحزام الناري من تناول بعض الأطعمة التي تقلل من الجهاز المناعي للجسم منها الأطعمة الدسمة والمقلية وعالية السكريات والعصائر والمياه الغازية.

أطعمة فيتامين سي

الفئات التي يصيبها مرض الحزام الناري

وقالت وزارة الصحة إن مرض الحزام الناري يصيب جميع الأعمار، ولكن نسبة الحدوث الأكبر تكون في كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

طرق الوقاية من مرض الحزام الناري

وأوضحت وزارة الصحة أنه يمكن الوقاية من المرض عن طريق أخذ المصل المخصص للفيروس ومن المفضل أن يحصل على المصل الأشخاص الأكبر من ٦٠ عاما وأصحاب الأمراض المزمنة.

وكشفت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا عن العمر المناسب لتلقي تطعيم الحزام الناري، لافتة إلى أنه يمكن الحصول عليه من عمر 18 سنة إذا كان المصاب يحصل على دواء أو مرض يؤثر على المناعة.

العمر المناسب لتلقي تطعيم الحزام الناري

وقالت فاكسيرا إن تطعيم الحزام الناري هو تطعيم غير حي ومناسب لكل الأشخاص أكبر من 50 سنة، موضحة أن التطعيم عبارة جرعتين بينهما مدة زمنية من شهرين لـ6 أشهر، مشيرة إلى أنه لا يوجد موانع للحصول على تطعيم الحزام الناري إلا إذا كانت توجد إصابة بالمرض وقت الحصول على التطعيم.

هل يوجد تعارض بين تطعيم الحزام الناري وباقي التطعيمات؟

وأوضحت أنه لا يوجد أى تعارض بين تطعيم الحزام الناري واى نوع من التطعيمات الأخرى

وأكدت فاكسيرا أن تطعيم الحزام الناري لا يحمي من من الهيربس الفموى ولا التناسلي ولا الجديري المائي.

ومرض الحزام الناري أحد الأمراض الجلدية المناعية الذي يظهر في شكل طفح جلدي في أي مكان بالجسم.

أسباب مرض الحزام الناري

أوضحت وزارة الصحة أن أهم أسباب مرض الحزام الناري:

١- ضعف المناعة.

٢- التقدم في السن خاصة عند الأفراد الذين سبق إصابتهم بالجدري المائي.

وتتضمن أعراض مرض الحزام الناري:

١- ألم وحرقة مكان الإصابة.

٢- طفح جلدي أحمر اللون.

٣-بثور تحتوي على سائل وتتكون عليها قشور.

٤-حكة.

٥- إرهاق مستمر.

الفئات الأكثر عرضة لمرض الحزام الناري

ويوجد عدد من الفئات أكثر عرضة للإصابة بمرض الحزام الناري منهم:

١-كبار السن.

٢- أصحاب الأمراض المزمنة.

٣- مرضى المناعة وضعف للجهاز المناعي.

٤-حديثي الولادة.

٥- الحوامل.

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