فاكهة تقوية المناعة وعلاج البرد، بشائر البرتقال البلدي تزين الأشجار بالغربية (فيديو)

تُعد فاكهة البرتقال البلدي من أبرز ثمار فصل الشتاء التي تزين الأشجار في محافظة الغربية، حيث بدأ موسم حصادها مبكرًا، لتكون بذلك أحد أبرز العلاجات الطبيعية لأمراض الشتاء وتقوية المناعة.

مع حلول فصل الشتاء، يزداد الإقبال على هذه الفاكهة الطازجة التي تعتبر مصدرًا غنيًّا بفيتامين "سي" المعروف بدوره الفعّال في تعزيز جهاز المناعة ومكافحة نزلات البرد والإنفلونزا.

انتشار الأشجار المثمرة

وفي العديد من مزارع محافظة الغربية، تنتشر أشجار البرتقال البلدي الذي يتمتع بنكهته المميزة وقشره السميك الذي يحافظ على القيمة الغذائية داخل الثمرة ومع اقتراب موسم البرد، يوصي الأطباء وخبراء التغذية بضرورة تناول البرتقال بشكل منتظم، لما له من فوائد صحية عدة، بدءًا من تقوية جهاز المناعة وصولًا إلى محاربة الفيروسات التي تنتشر في فصل الشتاء.

محصول البرتقال لهذا العام يعد من الأفضل

يؤكد كامل العطار، أحد أهالي قرية تفهنا العزب بمحافظة الغربية أن محصول البرتقال خلال العام الجاري يعد الأفضل، حيث يتم العناية بالأشجار خلال فترة النمو، ما يضمن جودة عالية للثمار.

تحضير العصائر الطبيعية

وأضاف: “البرتقال البلدي لا تقتصر فائدته على تناوله فقط، بل يمكن الاستفادة منه في تحضير العصائر الطبيعية التي تعد مشروبًا مثاليًّا لزيادة الطاقة والمناعة”.

دعم الاقتصاد المحلي

وتابع العطار أن هذه الفاكهة الشتوية والتي تزرع بأراضي محافظة الغربية تساهم في دعم الاقتصاد المحلي من خلال دعم زراعة الحمضيات في المنطقة، وتعتبر واحدة من أهم المحاصيل الزراعية في الغربية، حيث توفر فرص عمل للعديد من الأسر التي تعمل في زراعتها وحصادها.

وأكد العطار أن البرتقال البلدي رفيقًا لا غنى عنه في مواجهة برد الشتاء، كما يمثل علاجًا طبيعيًّا ووقائيًّا ضد الأمراض المنتشرة في هذا الموسم.





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