أسباب تساقط الشعر وطرق علاجها بالمنزل

يعاني العديد من الأشخاص حول العالم من مشكلة تساقط الشعر، والتي تُعد مصدر قلق وإحراج للكثيرين. لا يقتصر تساقط الشعر على كبار السن فقط، بل قد يؤثر على الشباب والشابات أيضًا، مما يدفعهم للبحث عن حلول فعالة.

أسباب تساقط الشعر

يتساقط الشعر يوميًا بشكل طبيعي، وقد يصل عدد الشعيرات المتساقطة إلى حوالي 100 شعرة. ومع ذلك، عندما يتجاوز التساقط هذا المعدل بشكل ملحوظ، وفقًا لموقع “WebMD”، فقد يكون مؤشرًا على وجود مشكلة صحية أو عوامل أخرى. من أهم الأسباب الشائعة لتساقط الشعر:

العوامل الوراثية: يُعد تساقط الشعر الوراثي، المعروف باسم الصلع الوراثي (Androgenetic Alopecia)، السبب الأكثر شيوعًا. يصيب هذا النوع الرجال والنساء، ويؤدي إلى ترقق الشعر تدريجيًا.

* التغيرات الهرمونية: يمكن أن تؤدي التغيرات الهرمونية، خاصة أثناء الحمل والولادة، انقطاع الطمث، أو مشاكل الغدة الدرقية، إلى تساقط الشعر بشكل مؤقت.

الإجهاد والتوتر: يمكن أن يسبب التوتر الشديد والضغوط النفسية حالة تسمى "تساقط الشعر الكربي" (Telogen Effluvium)، حيث تتوقف بصيلات الشعر عن النمو وتدخل في مرحلة الراحة، مما يؤدي إلى تساقط الشعر بعد عدة أشهر.

نقص التغذية: يلعب الغذاء دورًا حيويًا في صحة الشعر. نقص بعض الفيتامينات والمعادن مثل الحديد، الزنك، فيتامين د، وفيتامينات ب يمكن أن يضعف بصيلات الشعر ويؤدي إلى تساقطه.

العوامل الخارجية: يشمل ذلك تصفيف الشعر بالحرارة المفرطة، واستخدام المواد الكيميائية القاسية مثل صبغات الشعر، بالإضافة إلى تسريحات الشعر المشدودة التي تضغط على الجذور.

الحالات الطبية والأدوية: يمكن أن تسبب بعض الأمراض مثل فقر الدم، أمراض المناعة الذاتية، وبعض أنواع العدوى تساقط الشعر. كما يمكن أن تكون بعض الأدوية، مثل تلك المستخدمة في علاج السرطان أو الاكتئاب، سببًا جانبيًا.

طرق علاج تساقط الشعر في المنزل

بالإضافة إلى العلاجات الطبية، يمكن لبعض الوصفات المنزلية الطبيعية أن تساعد في تقوية الشعر وتحفيز نموه. قبل البدء بأي علاج، يُنصح دائمًا بالتشاور مع طبيب مختص لتحديد السبب الرئيسي.

1. زيت جوز الهند

يُعرف زيت جوز الهند بخصائصه المرطبة والمغذية. يحتوي على أحماض دهنية تخترق بصيلات الشعر وتقلل من فقدان البروتين، مما يقوي الشعر من الجذور.

طريقة الاستخدام: دلك فروة الرأس بكمية دافئة من زيت جوز الهند واتركه لمدة 30 دقيقة على الأقل قبل غسله بشامبو خفيف. للحصول على نتائج أفضل، يمكن تركه طوال الليل.

2. الألوفيرا (جل الصبار)

يساعد جل الصبار على تهدئة فروة الرأس المتهيجة وتوازن مستوى حموضتها (pH). كما أنه يحتوي على إنزيمات تعزز نمو الشعر.

طريقة الاستخدام: قم بتدليك فروة الرأس بجل الصبار النقي الطازج. اتركه لمدة ساعة ثم اشطفه بماء فاتر.

3. عصير البصل

على الرغم من رائحته القوية، يحتوي عصير البصل على نسبة عالية من الكبريت الذي يحسن الدورة الدموية في فروة الرأس ويحفز إنتاج الكولاجين، وهو عنصر أساسي في نمو الشعر.

طريقة الاستخدام: امزج عصير بصلة مع ملعقة من العسل (لتخفيف الرائحة). ضع المزيج على فروة الرأس واتركه لمدة 30 دقيقة قبل غسله جيدًا.

4. خل التفاح

يعمل خل التفاح على تنظيف فروة الرأس من التراكمات الدهنية ويوازن درجة الحموضة، مما يوفر بيئة صحية لنمو الشعر.

طريقة الاستخدام: امزج ملعقتين كبيرتين من خل التفاح مع كوب من الماء. بعد غسل الشعر بالشامبو، استخدم هذا المزيج كشطفة أخيرة.

5. البيض

البيض غني بالبروتين والبيوتين، وهما من أهم العناصر الغذائية لصحة الشعر.

طريقة الاستخدام: اخفق بيضة أو بيضتين مع قليل من زيت الزيتون أو العسل. ضع المزيج على فروة الرأس والشعر واتركه لمدة 20 دقيقة قبل غسله بالماء البارد.

نصائح إضافية لعلاج تساقط الشعر

تناول غذاء صحي، احرص على تناول الأطعمة الغنية بالحديد، الزنك، البروتين، وفيتامين د مثل الخضروات الورقية، المكسرات، والأسماك.

الحد من التوتر، ممارسة اليوجا، التأمل، أو التمارين الرياضية بانتظام يمكن أن تساعد في تقليل مستويات التوتر.

التعامل بلطف مع الشعر، تجنب استخدام أدوات التصفيف الحرارية بشكل مفرط، وقلل من استخدام المواد الكيميائية القاسية.

يُعد تساقط الشعر مشكلة متعددة الأسباب، ويتطلب التعامل معها فهمًا شاملًا للعوامل المسببة. يمكن للطرق المنزلية أن تكون مكملًا فعالًا للعلاجات الطبية، لكن من الضروري استشارة طبيب جلدية لتشخيص الحالة بدقة وتحديد العلاج الأنسب.

