حبس المتهم بدهس طفل على طريق مصر–أسيوط الزراعي بالحوامدية

 أمرت نيابة الجيزة بحبس المتهم بدهس طفل بسيارته المسارعة بطريق مصر أسيوط الزراعي بالحوامدية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

مصرع طفل دهسا بالحوامدية 

 البداية كانت بتلقي مركز شرطة الحوامدية إخطارا من المستشفى باستقبالها طفل مصاب بإصابات بالغة، ولفظ أنفاسه الأخيرة خلال محاولة إسعاف، وعلى الفور أمر اللواء وفيق طولان نائب مدير أمن الجيزة لقطاع الجنوب بتوجيه رجال الأمن إلى مكان الحادث. 

 

ومن خلال المعاينة والفحص تبين العثور على جثة طفل يبلغ من العمر ( 10 سنوات) وبها إصابات بالغة، حيث تبين أنه أثناء عبور الضحية طريق مصر أسيوط الزراعي، صدمته سيارة مما أدى إلى إصابته التى أودت بحياته. 

 

وتمكن رجال الأمن بقيادة الرائد محمد حربى رئيس مباحث الحوامدية من القبض على قائد السيارة المتسببة فى الحادث، كما تم التحفظ على السيارة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى أمرت بعرض الجثة على الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة. 

الجريدة الرسمية