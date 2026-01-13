أضرار استمرار العواصف الترابية على محركات السيارات وطرق التفادي

18 حجم الخط

تتعرض مصر إلى عاصفة ترابية، وتتأثر محركات السيارات بهذه العواصف، وقد يؤدي استمرار التعرض لها إلى أضرار ميكانيكية ملحوظة إذا لم تُتخذ إجراءات وقائية واتباع الأرشادات الصحيحة لإطالة عمر المحرك.

تُعدُّ العواصف الترابية من العوامل البيئية التي تشكِّل تهديدًا مباشرًا لمحركات السيارات، إذ تتسبب الأتربة الدقيقة في انسداد فلاتر الهواء وتقليل كفاءة الاحتراق داخل المحرك، ما ينعكس سلبًا على الأداء واستهلاك الوقود.

تأثر محركات السيارات بالعواصف الترابية وطرق التفادي

وتشكل العواصف الترابية خطرًا حقيقيًّا على محركات السيارات، إذ تؤدي الأتربة الدقيقة إلى انسداد فلاتر الهواء، ما يضعف كفاءة الاحتراق داخل المحرك ويتسبب في تراجع الأداء وارتفاع استهلاك الوقود.

كما أن تسرب الغبار إلى الأجزاء الميكانيكية قد يسرع من تآكلها ويزيد من احتمالات الأعطال المفاجئة، خاصة مع تكرار التعرض للعواصف دون صيانة مناسبة.

وفي هذا السياق، ينصح باتباع عدد من الإجراءات الوقائية للحد من الأضرار، أبرزها فحص فلتر الهواء وتنظيفه أو استبداله بشكل دوري، والتأكد من إحكام إغلاق غطاء المحرك ومنظومة السحب.

كما يُفضّل تجنب القيادة أثناء العواصف الشديدة قدر الإمكان، وغسل السيارة بعد انتهائها لإزالة الأتربة المتراكمة والالتزام بهذه الخطوات يسهم في الحفاظ على كفاءة المحرك وإطالة عمره التشغيل.

