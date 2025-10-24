الجمعة 24 أكتوبر 2025
حوادث

غدا، استكمال محاكمة البلوجر لوليتا بتهمة نشر الفسق والفجور

محاكمة البلوجر لوليتا
محاكمة البلوجر لوليتا بتهمة نشر الفسق والفجور

 تنظر المحكمة الاقتصادية، غدا السبت، ثالث جلسات محاكمة التيك توكر لوليتا بتهمة  نشر الفسق والفجور ونشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن ألفاظا خادشة للحياء تتنافى مع قيم المجتمع وتمثل خروجا على الآداب العامة.

 

محاكمة البلوجر لوليتا بتهمة نشر الفسق والفجور

 وكانت النيابة العامة أحالت التيك توكر لوليتا للمحاكمة بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء العام.

في وقت سابق قررت جهات التحقيق، حجز التيك توكر لوليتا والتحفظ عليها في محكمة القاهرة الجديدة، بسبب حكم قضائي صادر بحقها، وذلك بعد صدور قرار بإخلاء سبيلها في اتهامها بنشر فيديوهات مخلة بالآداب العامة.

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ألقت القبض على البلوجر لوليتا في مدينتي بالقاهرة الجديدة لاتهامها بنشر محتوى خادش للحياء.

