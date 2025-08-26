سقوط "بنت الباشمهندس" في الوحل بسبب التمثيل، البلوجر "لوليتا" تكشف سر نشر فيديوهات مخلة

كشفت البلوجر آلاء محمد، الشهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بلقب "لوليتا" والمحبوسة حاليًّا على ذمة قضايا، بسبب حكم قضائي صادر بحقها، واتهامها بنشر فيديوهات مخلة بالآداب العامة، والمقرر انعقاد أولى جلسات محاكمتها 13 سبتمبر المقبل، في تحققاتها أمام جهات التحقيق.

وقالت في التحقيقات إنها حاصلة على دبلوم تجارة، ونشأتها في مدينة المنصورة، وأن والدها كان مهندس كمبيوتر ويمتلك شركة، ووالدتها ربة منزل، وأنها عاشت مع جدتها بعد انفصال والديها.

وتحدثت عن تجربتها الزوجية، مؤكدة أنها تزوجت عام 2011 من شخص يدعى "عمر"، صاحب كافيه، واستمر الزواج 4 أشهر فقط، انتهى بالطلاق بعد أن اعتدى عليها بمطواة بسبب مشادة كلامية نشبت بينهما، بعدما اكتشفت زواجه من أخرى دون علمها.

وأضافت المتهمة أنها انتقلت للقاهرة بعد الطلاق بهدف العمل، وبدأت تصوير ونشر مقاطع رقص على السوشيال ميديا، بهدف تحقيق الشهرة والعمل في مجال التمثيل، مؤكدة أن جدتها كانت ترفض تلك الفيديوهات بسبب محتواها والملابس التي تظهر بها.

القبض على التيك توكر "لوليتا" بالقاهرة الجديدة لنشر الفسق والفجور

وكانت الأجهزة الأمنية، ألقت القبض على التيك توكر الشهيرة "لوليتا" بمنطقة القاهرة الجديدة لنشرها مقاطع على منصات التواصل لنشر الفسق والفجور وهدم قيم المجتمع.

وجاءت تلك الحملات الأمنية بعد تلقى بلاغات ضد عدد من البلوجرات تم توجيه اتهامات لهم بنشر وبث محتوى خادش للحياء عبر منصات التواصل الاجتماعي، يتضمن تحريضًا على الفسق والفجور.

