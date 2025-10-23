أخبار مصر: صلاح يجرد نفسه من ليفربول، فاجعة أسرية في دمنهور وحريق بالشرقية، إعلان هام للوطنية للانتخابات، أمريكا تحذر إسرائيل

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

اليوم، الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن القائمة النهائية لمرشحي مجلس النواب

تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الخميس، القائمة النهائية للمرشحين فى انتخابات مجلس النواب، برموزهم الانتخابية، والتى يبدأ معها فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين، وذلك بعد انتهاء فترة نظر الطعون الانتخابية والبت فيها اليوم.

تطور مفاجئ، محمد صلاح يحذف صورته بقميص الريدز وعبارة "لاعب ليفربول" من حسابه

قام محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، بحذف صورته بقميص الريدز وعبارة “لاعب ليفربول” من حسابه الرسمي على منصة “إكس”، في رد فعل مفاجئ.

القاهرة 34 والصعيد يقترب من الـ 40، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة اليوم الخميس، وتوقعت أن يسود طقس خريفي معتدل حار على أغلب الأنحاء، مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

لحظة أغلقت فيها الأبواب، هنا سقط الطفلين "إياد وعمر" من أعلى برج بشارع الأغنياء بدمنهور (صور)

في مشهدٍ أبكى القلوب وأدمى العيون، اهتزّت مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة على فاجعةٍ أليمة حوّلت لحظات اللعب البريء إلى مأساة موجعة وصمتٍ يُبكي الحجر.

اليوم، انتهاء تدريب الدفعة الـ 5 من المعلمين الجدد على المناهج المطورة بالقاهرة

تنتهي مديرية التربية والتعليم بالقاهـرة، من التدريب التربوى والبدنى والذهنى للمعلمين الجدد (الدفعة الخامسة) بمسابقة ٣٠ ألف معلم على المناهج المطورة، اليوم الخميس.

كاد يشعلها، إعلامي إنجليزي شهير يحذف منشورا مثيرا عن محمد صلاح، ماذا قال؟

في تطور جديد يشعل أزمة محمد صلاح مع ليفربول، كتب الإعلامي الإنجليزي لويس ستيل منشورًا مثيرا على حسابه في منصة "إكس" انتقد فيه الفرعون المصري، عقب مباراة ليفربول أمام آينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا قبل أن يسارع بحذفه.

كنا في ضيق ولم شملنا، والدة نجم المغرب للشباب تروي كيف تغيرت حياتهم بعد احتراف ابنها (فيديو)

في قصة مؤثرة روت والدة فؤاد الزهواني، نجم منتخب المغرب للشباب الفائز بمونديال الشباب 2025، كيف تحولت حياتهم بعد احتراف ابنها كرة القدم، مؤكدة أنه كان السبب في إنهاء معاناة أسرته وشراء منزل جديد جمعهم بعد سنوات من الضيق.

أعمدة الدخان غطت سماء المنطقة، حريق هائل بمخزن أخشاب قرب المعهد العالي للعلوم الإدارية بالشرقية (فيديو)

شهد طريق “بلبيس – أبو حماد” بمحافظةالشرقية منذ قليل، حريقًا هائلًا اندلع بجوار المعهد العالي للعلوم الإدارية، مما أثار الهلع والذعر بين الأهالي خاصة بعد تصاعد أعمدة الدخان الكثيفة التي غطّت سماء المنطقة على نحوٍ أثار القلق.

الأولى منذ وقف الحرب، إجلاء 41 حالة حرجة للعلاج خارج غزة (صور)

أعلن مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الخميس، أن المنظمة قادت عملية إجلاء طبي شملت 41 مريضًا في حالة حرجة، إلى جانب 145 من المرافقين من قطاع غزة.

سقطا في ثوان على المارة، لحظة انهيار شرفتي عقار سكني بفاقوس بشكل مفاجئ (فيديو)

شهدت محافظة الشرقية منذ قليل، حالة من الذعر بميدان الساعة بمدينة فاقوس، عقب انهيار شرفتين بعقار سكني قديم بحسب شهود عيان، ما أدى إلى تساقط كتل خرسانية على المارة أسفل المبني.

100 ألف شخص في ساعات، تذاكر حفل أنغام بموسم الرياض تفوق التوقعات والشركة تعلق

فاق حجز تذاكر الفنانة أنغام بموسم الرياض بنسخته السادسة كل التوقعات، حيث تزاحم أكثر من 100 ألف شخص على منصة حجز التذاكر لحفل نجمة مصر، وذلك بعد بضعة ساعات من طرحها، ما دفع الجهة المنظمة للتوضيح.

روبيو: فرض السيادة على الضفة يهدد خطة ترامب ودول من خارج المنطقة مستعدة للمشاركة في أمن غزة

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الخميس، قبيل صعوده إلى طائرته المتجهة إلى إسرائيل، إن الخطوات التي يروج لها الكنيست لفرض السيادة على الضفة الغربية تشكل تهديدًا لاتفاق السلام في غزة.

بعد تصرف مو، تعليق غير متوقع من سلوت عن منافسة محمد صلاح على أفضل لاعب إفريقي (فيديو)

رغم الأزمة التي اندلعت بينهما عقب مباراة ليفربول أمام آينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا، كشف آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، عن رأيه تجاه منافسة محمد صلاح، نجم الريدز، على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2025، حسب ما كشف عنه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أمس الأربعاء.

بسبب الإغلاق، عمال فيدراليون أمريكيون يصطفون في طوابير للحصول على تبرعات غذائية (فيديو)

وزع "بنك طعام منطقة العاصمة" مواد غذائية معلبة وجافة على أكثر من 370 أسرة من موظفي الحكومة الفيدرالية والمتعاقدين معها بسبب الإغلاق الحكومي المستمر.

اليوم، أولى جلسات محاكمة التيك توكر علياء قمرون بتهمة بث فيديوهات خادشة

تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة التيك توكر علياء قمرون، وذلك في قضية إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، والتعدي على القيم الأسرية المصرية.

للمرة الـ 12، الشيوخ الأمريكي يفشل بإنهاء الإغلاق الحكومي

فشل مجلس الشيوخ الأمريكي مجددًا في التوصل إلى اتفاق بشأن قانون تمويل الحكومة، ليواصل بذلك الإغلاق الحكومي، المستمر منذ 22 يومًا.

ويجز: أغانيا كلها تستحق "جرامي" ولو بإيدي أمنح الجائزة لـ محمد منير

حرص نجم الراب ويجز على حضور حفل الأهرامات للإعلان عن جائزة Grammy House Giza، والتي ستنطلق عام 2026.

الإعلان عن موعد زيارة روبيو إلى إسرائيل

ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، أن الوزير ماركو روبيو سيجري زيارة لإسرائيل في الأيام من 22 إلى 25 أكتوبر، وسط إطلاق نار هش في غزة بين إسرائيل وحركة حماس.

مواعيد مباريات اليوم في الدوريات الأوروبية والعربية

تقام اليوم الخميس عدد من المباريات الهامة والقوية في عدد من البطولات، أبرزها الدوري الأوروبي والدوري السعودي.

