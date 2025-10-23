100 ألف شخص في ساعات، تذاكر حفل أنغام بموسم الرياض تفوق التوقعات والشركة تعلق

فاق حجز تذاكر الفنانة أنغام بموسم الرياض بنسخته السادسة كل التوقعات، حيث تزاحم أكثر من 100 ألف شخص على منصة حجز التذاكر لحفل نجمة مصر، وذلك بعد بضعة ساعات من طرحها، ما دفع الجهة المنظمة للتوضيح.

إقبال كبير على حفل أنغام في موسم الرياض



قال حساب الجهة المنظمة للحفل إن الإقبال على الحفل كسر كل التوقعات وشارك صورة من منصة الحجز، وعلق عليها قائلًا: صوت مصر تكسر كل التوقعات وتغيّر مفهوم النجاح، بـ أكثر من 100 ألف عاشق ينتظرون فرصة الحجز لحفلة ضمن حفلات موسم الرياض مع إحساسها وصوتها الذي لا يُشبه أحد.

وأضاف الحساب: ما قدرنا نوفر الحجوزات للجميع، لكن نوعدكم بليلة تُخلّد في الذاكرة وتليق بحبّكم الكبير.

#صوت_مصر تكسر كل التوقعات وتغيّر مفهوم النجاح 🤩💙

بـ أكثر من 100 ألف عاشق ينتظرون فرصة الحجز لحفلة ضمن حفلات #موسم_الرياض مع إحساسها وصوتها الذي لا يُشبه أحد 🎶

ما قدرنا نوفر الحجوزات للجميع، لكن نوعدكم بليلة تُخلّد في الذاكرة وتليق بحبّكم الكبير ❤️@Angham #بنش_مارك… pic.twitter.com/xXU0iWIJRf — Benchmark | بنش مارك (@Benchmark_ksa) October 22, 2025

ويقام حفل أنغام يوم الخميس 6 نوفمبر المقبل على مسرح أبو بكر سالم بالعاصمة السعودية الرياض.

أسعار تذاكر حفل أنغام في الرياض



كانت الجهة المنظمة طرحت تذاكر الحفل الساعة الثامنة بتوقيت السعودية من مساء الأربعاء 22 أكتوبر الحالي، وتفاوتت أسعارها حسب الفئات وأماكن الجلوس، وبدأت من 295 ريالًا سعوديًا، 325 ريالًا سعوديًا، 425 ريالًا سعوديًا، 495 ريالًا سعوديًا، 595 ريالًا سعوديًا، 695 ريالًا سعوديًا، 1650 ريالًا سعوديًا، 1800 ريال سعودي، 1850 ريالًا سعوديًا، 2200 ريال سعودي، ووصلت إلى 2500 للصناديق الملكية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.