أعمدة الدخان غطت سماء المنطقة، حريق هائل قرب المعهد العالي للعلوم الإدارية بالشرقية (فيديو)

شهد طريق “بلبيس – أبو حماد” بمحافظةالشرقية منذ قليل، حريقًا هائلًا اندلع بجوار المعهد العالي للعلوم الإدارية، مما أثار الهلع والذعر بين الأهالي خاصة بعد تصاعد أعمدة الدخان الكثيفة التي غطّت سماء المنطقة على نحوٍ أثار القلق.

السيطرة على ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى منشآت المعهد والمباني المجاورة

وانتقلت قوات الحماية المدنية بالشرقية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء والإنقاذ إلى موقع البلاغ، لمحاولة السيطرة على ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى منشآت المعهد والمباني المجاورة.

شهود عيان: لا توجد خسائر بشرية

ووفقًا لشهود العيان، فإن الحريق نشب في منطقة مجاورة للمعهد يُرجَّح أنها تضم مخازن أو أراضي فضاء، ولم ترد حتى الآن أي بلاغات بوقوع إصابات أو خسائر بشرية.

