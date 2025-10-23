الخميس 23 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

سقطا في ثوان على المارة، لحظة انهيار شرفتي عقار سكني بفاقوس بشكل مفاجئ (فيديو)

انهيار جزئي لعقار
انهيار جزئي لعقار سكني فاقوس،فيتو

شهدت محافظة الشرقية منذ قليل، حالة من الذعر بميدان الساعة بمدينة فاقوس، عقب انهيار شرفتين بعقار سكني قديم بحسب شهود عيان، ما أدى إلى تساقط كتل خرسانية على المارة أسفل المبني.

انهيار شرفتين بعقار سكني بشكل مفاجئ على المارة في فاقوس (صور)

مقطع فيديو يرصد سقوط أجزاء من عقار سكني قديم 

فيما حصلت «فيتو» على مقطع فيديو يوثق لحظة سقوط أجزاء من العقار، والذي أظهر تطاير الكتل الخرسانية وسقوطها بشكل مفاجئ وسط صرخات المارة وحالة من الفزع في المكان.

انهيار جزئي لعقار سكني فاقوس،فيتو
انهيار جزئي لعقار سكني فاقوس،فيتو

فرض طوق أمني حول العقار لمنع اقتراب المواطنين

وسارعت قوات الحماية المدنية وقسم شرطة فاقوس إلى موقع الحادث، وتم فرض طوق أمني حول العقار لمنع اقتراب المواطنين، بينما باشرت لجنة هندسية من رئاسة مركز فاقوس أعمال الفحص لتحديد مدى تضرر المبنى وأسباب الانهيار.

وأكد شهود عيان أن الانهيار وقع بشكل مفاجئ في شرفتي الطابقين الثاني والثالث، وأنهم سمعوا صوتًا أشبه بانفجار خفيف لحظة السقوط، ما تسبب في حالة من الهلع بين الأهالي.

انهيار جزئي لعقار سكني فاقوس،فيتو
انهيار جزئي لعقار سكني فاقوس،فيتو

مصدر طبي بمستشفي فاقوس: إصابة مواطن 

فيما أكد مصدر طبي بمستشفى فاقوس المركزي إصابة شخص واحد على الأقل جراء الحادث، وتم نقله لتلقي العلاج اللازم، بينما تجري أعمال تمشيط وفحص شامل للموقع للتأكد من عدم وجود مصابين أو مفقودين آخرين.

كما تم فتح تحقيق عاجل للوقوف على أسباب الواقعة ومدى سلامة العقار إنشائيًا تحسبًا لاتخاذ قرارات فورية بشأنه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

انهيار جزئي لعقار سكني بالشرقية سقوط شرفتي عقار فاقوس حوادث محافظة الشرقية أخبار حوادث مصر اخبار محافظة الشرقية

مواد متعلقة

انهيار شرفتين بعقار سكني بشكل مفاجئ على المارة في فاقوس (صور)

بدء غلق كوبري الأزهر السفلي (أحمد ماهر) 3 أيام لاستكمال تغيير الأرضية

السيسي يشارك في عشاء عمل مع قادة أوروبا ويلقي كلمة

تشيلسي يكتسح أياكس بخماسية في دوري أبطال أوروبا

8 سلوكيات خاطئة فى إعطاء الفيتامينات للطفل، ابتعدى عنها

دوري أبطال أوروبا، سبورتنج لشبونة يحقق ريمونتادا مثيرة ويفوز 2-1 أمام مارسيليا

56.3 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة اليوم الأربعاء

توتنهام تسقط في فخ التعادل السلبي مع موناكو بدوري أبطال أوروبا (صور)

الأكثر قراءة

سقطا في ثوان على المارة، لحظة انهيار شرفتي عقار سكني بفاقوس بشكل مفاجئ (فيديو)

الموجة الحارة تباغت القاهرة مجددا، الأرصاد تعلن حالة طقس اليوم

تعرف على نتائج القمة المصرية الأوروبية ومجالات التعاون

الأهلي يتصدر ترتيب الدوري بعد الجولة الـ 11 وموقف الزمالك

حزمة تمويلية بـ 7,4 مليار يورو ودعم مصر في أزمة سد النهضة يتصدران نتائج القمة المصرية الأوروبية

زيزو يقترب من الصدارة، ترتيب هدافي الدوري المصري بعد الجولة الـ11

ليفربول يستعيد بريقه والريال ينجو من فخ، نتائج مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا

دار الإفتاء توضح معنى قول النبي عليه السلام «إِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ»

خدمات

المزيد

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية اليوم الأربعاء

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية

استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني بختام تعاملات اليوم

آخر تطورات سعر الليرة السورية مقابل الدولار في مصرف سورية المركزي

المزيد

انفوجراف

الوجه الآخر لكرة القدم.. لاعب يتحول إلى عامل بناء بعد اللعب بجوار رونالدو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 23 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم الشعور بالجوع في المنام وعلاقته بوجود أزمات ومصاعب

المزيد
الجريدة الرسمية