سقطا في ثوان على المارة، لحظة انهيار شرفتي عقار سكني بفاقوس بشكل مفاجئ (فيديو)

شهدت محافظة الشرقية منذ قليل، حالة من الذعر بميدان الساعة بمدينة فاقوس، عقب انهيار شرفتين بعقار سكني قديم بحسب شهود عيان، ما أدى إلى تساقط كتل خرسانية على المارة أسفل المبني.

مقطع فيديو يرصد سقوط أجزاء من عقار سكني قديم

فيما حصلت «فيتو» على مقطع فيديو يوثق لحظة سقوط أجزاء من العقار، والذي أظهر تطاير الكتل الخرسانية وسقوطها بشكل مفاجئ وسط صرخات المارة وحالة من الفزع في المكان.

انهيار جزئي لعقار سكني فاقوس،فيتو

فرض طوق أمني حول العقار لمنع اقتراب المواطنين

وسارعت قوات الحماية المدنية وقسم شرطة فاقوس إلى موقع الحادث، وتم فرض طوق أمني حول العقار لمنع اقتراب المواطنين، بينما باشرت لجنة هندسية من رئاسة مركز فاقوس أعمال الفحص لتحديد مدى تضرر المبنى وأسباب الانهيار.

وأكد شهود عيان أن الانهيار وقع بشكل مفاجئ في شرفتي الطابقين الثاني والثالث، وأنهم سمعوا صوتًا أشبه بانفجار خفيف لحظة السقوط، ما تسبب في حالة من الهلع بين الأهالي.

انهيار جزئي لعقار سكني فاقوس،فيتو

مصدر طبي بمستشفي فاقوس: إصابة مواطن

فيما أكد مصدر طبي بمستشفى فاقوس المركزي إصابة شخص واحد على الأقل جراء الحادث، وتم نقله لتلقي العلاج اللازم، بينما تجري أعمال تمشيط وفحص شامل للموقع للتأكد من عدم وجود مصابين أو مفقودين آخرين.

كما تم فتح تحقيق عاجل للوقوف على أسباب الواقعة ومدى سلامة العقار إنشائيًا تحسبًا لاتخاذ قرارات فورية بشأنه.

