خارج الحدود

للمرة الـ 12، الشيوخ الأمريكي يفشل بإنهاء الإغلاق الحكومي

فشل مجلس الشيوخ الأمريكي مجددًا في التوصل إلى اتفاق بشأن قانون تمويل الحكومة، ليواصل بذلك الإغلاق الحكومي، المستمر منذ 22 يومًا.

ووفقًا لقناة "سي بي إس نيوز"، صوّت 54 عضوًا في المجلس لصالح مشروع قانون الميزانية الذي قدمه الجمهوريون، مقابل 46 صوتًا ضده. 

إلا أن المشروع لم يتمكن من الحصول على الستين صوتًا الضرورية لتمريره، رغم تأييد ثلاثة مشرعين ديمقراطيين له.

وبهذا التصويت، فشل مجلس الشيوخ في الاتفاق على تمويل الحكومة للمرة الثانية عشرة على التوالي.

ويُعد الإغلاق الحكومي الحالي ثاني أطول إغلاق في التاريخ الأمريكي، بعد فترة الإغلاق القياسية التي استمرت 35 يومًا خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى (ديسمبر 2018 – يناير 2019). 
 

