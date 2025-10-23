كنا في ضيق ولم شملنا، والدة نجم المغرب للشباب تروي كيف تغيرت حياتهم بعد احتراف ابنها (فيديو)

في قصة مؤثرة روت والدة فؤاد الزهواني، نجم منتخب المغرب للشباب الفائز بمونديال الشباب 2025، كيف تحولت حياتهم بعد احتراف ابنها كرة القدم، مؤكدة أنه كان السبب في إنهاء معاناة أسرته وشراء منزل جديد جمعهم بعد سنوات من الضيق.

قالت والدة اللاعب في حديثها للقناة الثانية المغربية إن ابنها كان سند العائلة منذ بداية مشواره، مضيفة: "فؤاد اشترى لنا بيتًا وساعد إخوته، كنا نعيش ظروفًا صعبة، والحمد لله الآن تغير كل شيء".

وأضافت أن فؤاد لا يتوقف عن دعمها قائلة: "وعدني أن يواصل مساعدتي دائمًا، ويقول لي كل ما أملكه هو لك يا أمي".

واختتمت والدة الزهواني حديثها بكلمات مؤثرة قالت فيها: "الحمد لله، ابني حقق حلمه. بعد التتويج قال لي: "أمي أنتي على رأسي، ورضاكم عليّ هو سر نجاحي".



بكلمات مؤثرة.. والدة فؤاد الزهواني تكلمات على إعالة اللاعب لعائلتوا الصغيرة "ملي رجع من الشان شرا لينا الدار وكيقوليا ا ماما كلشي ديالكم" 🥹❤️



قيم التمغرابيت والتضامن الأسري حاضرة عند الزهواني اللي مانساش تضحيات الأم معه❤️



كل الفخر والاعتزاز، بوالدته وكل الأمهات المغربيات🫶🏻 pic.twitter.com/QsH4vA0lPG — SKWAD (@SKWAD_ma) October 22, 2025

الزهواني كان ضمن الجيل الذهبي الذي صنع التاريخ بتتويج المغرب بكأس العالم للشباب 2025 في تشيلي، ليصبح أول منتخب عربي يحقق هذا الإنجاز بعد الفوز على الأرجنتين بهدفين دون رد أحرزهما ياسين زابيري.

وحظي المنتخب باستقبال جماهيري كبير في العاصمة الرباط بعد عودته من البطولة، حيث خرج الآلاف لتحية الأبطال وتهنئتهم باللقب العالمي.



