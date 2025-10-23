الخميس 23 أكتوبر 2025
رياضة

مواعيد مباريات اليوم في الدوريات الأوروبية والعربية

مباريات اليوم
مباريات اليوم

تقام اليوم الخميس عدد من المباريات الهامة والقوية في عدد من البطولات، أبرزها الدوري الأوروبي والدوري السعودي.

وتقام اليوم المواجهات التالية:

مباريات اليوم في الدوري الأوروبي

فناربخشة × شتوتجارت - 7:45 مساء | بي ان سبورت 4

فينورد × باناثينايكوس - 7:45 مساء | بي ان سبورت 5

جينك × ريال بيتيس - 7:45 مساء | بي ان سبورت 2

جو أهيد إيجلز × أستون فيلا - 7:45 مساء | بي ان سبورت 1

ليون × بازل - 7:45 مساء | بي ان سبورت 3

ستيوا بوخارست × بولونيا - 7:45 مساء | بي ان سبورت 6

ريد بول سالزبورج × فيرينكفاروسي - 7:45 مساء | بي ان سبورت أكسترا 1

سبورتنج براجا × سرفينا زافيزدا - 7:45 مساء | بي ان سبورت 8

بران × جلاسكو رينجرز - 7:45 مساء | بي ان سبورت 7

ساتيك × شتورم جراتس - 10 مساء | بي ان سبورت 5

سيلتا فيجو × نيس - 10 مساء | بي ان سبورت 4

فرايبورج × أوتريخت - 10 مساء | بي ان سبورت 9

ليل × باوك سالونيكا - 10 مساء | بي ان سبورت 7

مالمو × دينامو زغرب - 10 مساء | بي ان سبورت 8

نوتينجهام فورست × بورتو - 10 مساء | بي ان سبورت 1

روما × فيكتوريا بلزن - 10 مساء | بي ان سبورت 3

يونج بويز × لودوجوريتس - 10 مساء | بي ان سبورت 5

مباريات اليوم في الدوري السعودي

الرياض × الخلود - 5:55 مساء | ثمانية 1

الفيحاء × التعاون - 6 مساء | ثمانية 1

النجمة × أهلي جدة - 9 مساء | ثمانية 1

الجريدة الرسمية