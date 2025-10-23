مواعيد مباريات اليوم في الدوريات الأوروبية والعربية
تقام اليوم الخميس عدد من المباريات الهامة والقوية في عدد من البطولات، أبرزها الدوري الأوروبي والدوري السعودي.
وتقام اليوم المواجهات التالية:
مباريات اليوم في الدوري الأوروبي
فناربخشة × شتوتجارت - 7:45 مساء | بي ان سبورت 4
فينورد × باناثينايكوس - 7:45 مساء | بي ان سبورت 5
جينك × ريال بيتيس - 7:45 مساء | بي ان سبورت 2
جو أهيد إيجلز × أستون فيلا - 7:45 مساء | بي ان سبورت 1
ليون × بازل - 7:45 مساء | بي ان سبورت 3
ستيوا بوخارست × بولونيا - 7:45 مساء | بي ان سبورت 6
ريد بول سالزبورج × فيرينكفاروسي - 7:45 مساء | بي ان سبورت أكسترا 1
سبورتنج براجا × سرفينا زافيزدا - 7:45 مساء | بي ان سبورت 8
بران × جلاسكو رينجرز - 7:45 مساء | بي ان سبورت 7
ساتيك × شتورم جراتس - 10 مساء | بي ان سبورت 5
سيلتا فيجو × نيس - 10 مساء | بي ان سبورت 4
فرايبورج × أوتريخت - 10 مساء | بي ان سبورت 9
ليل × باوك سالونيكا - 10 مساء | بي ان سبورت 7
مالمو × دينامو زغرب - 10 مساء | بي ان سبورت 8
نوتينجهام فورست × بورتو - 10 مساء | بي ان سبورت 1
روما × فيكتوريا بلزن - 10 مساء | بي ان سبورت 3
يونج بويز × لودوجوريتس - 10 مساء | بي ان سبورت 5
مباريات اليوم في الدوري السعودي
الرياض × الخلود - 5:55 مساء | ثمانية 1
الفيحاء × التعاون - 6 مساء | ثمانية 1
النجمة × أهلي جدة - 9 مساء | ثمانية 1
