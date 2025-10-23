مواعيد مباريات اليوم في الدوريات الأوروبية والعربية

تقام اليوم الخميس عدد من المباريات الهامة والقوية في عدد من البطولات، أبرزها الدوري الأوروبي والدوري السعودي.

وتقام اليوم المواجهات التالية:

مباريات اليوم في الدوري الأوروبي

فناربخشة × شتوتجارت - 7:45 مساء | بي ان سبورت 4

فينورد × باناثينايكوس - 7:45 مساء | بي ان سبورت 5

جينك × ريال بيتيس - 7:45 مساء | بي ان سبورت 2

جو أهيد إيجلز × أستون فيلا - 7:45 مساء | بي ان سبورت 1

ليون × بازل - 7:45 مساء | بي ان سبورت 3

ستيوا بوخارست × بولونيا - 7:45 مساء | بي ان سبورت 6

ريد بول سالزبورج × فيرينكفاروسي - 7:45 مساء | بي ان سبورت أكسترا 1

سبورتنج براجا × سرفينا زافيزدا - 7:45 مساء | بي ان سبورت 8

بران × جلاسكو رينجرز - 7:45 مساء | بي ان سبورت 7

ساتيك × شتورم جراتس - 10 مساء | بي ان سبورت 5

سيلتا فيجو × نيس - 10 مساء | بي ان سبورت 4

فرايبورج × أوتريخت - 10 مساء | بي ان سبورت 9

ليل × باوك سالونيكا - 10 مساء | بي ان سبورت 7

مالمو × دينامو زغرب - 10 مساء | بي ان سبورت 8

نوتينجهام فورست × بورتو - 10 مساء | بي ان سبورت 1

روما × فيكتوريا بلزن - 10 مساء | بي ان سبورت 3

يونج بويز × لودوجوريتس - 10 مساء | بي ان سبورت 5

مباريات اليوم في الدوري السعودي

الرياض × الخلود - 5:55 مساء | ثمانية 1

الفيحاء × التعاون - 6 مساء | ثمانية 1

النجمة × أهلي جدة - 9 مساء | ثمانية 1

