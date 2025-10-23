كاد يشعلها، إعلامي إنجليزي شهير يحذف منشورا مثيرا عن محمد صلاح، ماذا قال؟

في تطور جديد يشعل أزمة محمد صلاح مع ليفربول، كتب الإعلامي الإنجليزي لويس ستيل منشورًا مثيرا على حسابه في منصة "إكس" انتقد فيه الفرعون المصري، عقب مباراة ليفربول أمام آينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا قبل أن يسارع بحذفه.



منشور مثير

وكتب لويس ستيل في منشوره عقب المباراة: "محمد صلاح غادر مباشرة إلى النفق بعد صافرة النهاية، وبدت عليه علامات الغضب والاستياء"، في إشارة إلى أن النجم المصري لم يتفاعل مع الجماهير.

لكن الإعلامي الإنجليزي عاد بعد ساعات ليحذف المنشور ويوضح موقفه قائلًا: "حذفت التغريدة، كان يجب أن أقول إنه كان أول من دخل النفق، لأنه صفق للجماهير بالفعل قبل المغادرة".

واختتم ستيل توضيحه قائلًا: "هو ليس معفيًا من الانتقاد، لكنه يستحق الدعم، لا الهجوم الذي يتعرض له. أفضل مستوياته ستعود قريبًا".

وبدأ محمد صلاح، مباراة ليفربول وآينتراخت فرانكفورت بالجولة الـ3 من دوري أبطال أوروبا، على مقاعد البدلاء قبل أن يشارك في الدقيقة 74 من عمر المباراة.

وظهرت علامات الغضب على ملامح النجم محمد صلاح، بسبب جلوسه على دكة البدلاء في مباراة فريقه بدوري أبطال أوروبا، وهو ما يشير إلى توتر في العلاقة بينه وبين الجهاز الفني قد يعجل برحيله.

وتحدثت تقارير صحفية إنجليزية وعالمية، عن اقتراب محمد صلاح من الرحيل عن صفوف فريق ليفربول في فترة الانتقالات المقبلة، في ظل تراجع مستوى الفريق، وتعرضه لهزائم متتالية بالدوري.

