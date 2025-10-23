الأولى منذ وقف الحرب، إجلاء 41 حالة حرجة للعلاج خارج غزة (صور)

أعلن مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الخميس، أن المنظمة قادت عملية إجلاء طبي شملت 41 مريضًا في حالة حرجة، إلى جانب 145 من المرافقين من قطاع غزة.

وقال جيبريسوس، في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس"، إن المنظمة قادت "عملية إجلاء طبي خارج غزة هي الأولى منذ وقف إطلاق النار".

وأضاف: "لا يزال نحو 15,000 مريض ينتظرون الموافقة على تلقي الرعاية الطبية خارج غزة. ونواصل دعوة الدول لفتح جميع الطرق لتسريع عملية الإجلاء الطبي".

.@WHO led today medical evacuation of 41 critical patients and 145 companions out of #Gaza - first since the ceasefire.



Around 15 000 patients are still waiting for approval to receive medical care outside Gaza. We continue to call on countries to show their solidarity and for… pic.twitter.com/GTK1UGGvJy — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) October 22, 2025



ويعاني عشرات الآلاف من إصابات تعرضوا لها خلال حرب إسرائيل على قطاع غزة، فيما يعاني آخرون من أمراض مزمنة مثل السرطان وأمراض القلب، وهي أمراض لا تستطيع المنظومة الصحية المتهالكة في القطاع التعامل معها.

وجرى خلال الحرب إجلاء أكثر من 7 آلاف مريض من غزة، وتراجع معدل الإجلاء بشكل كبير منذ إغلاق معبر رفح الحدودي في مايو 2024، وسيطرة إسرائيل عليه.

ومنذ انهيار وقف سابق لإطلاق النار في مارس، يغادر أقل من 4 مرضى يوميًا. وسبق أن ذكرت المنظمة أن حوالي 15,600 مريض في غزة ينتظرون الإجلاء، بينهم 3,800 طفل.



وتقول منظمات طبية والسلطات الصحية الفلسطينية إن المئات توفوا وهم ينتظرون الإجلاء.

وبحسب المنظمة الدولية، التي تولت إدارة العملية العام الماضي، فإن 740 شخصًا، بينهم 137 طفلًا، مدرجون على القائمة، لقوا حتفهم منذ يوليو 2024.

وسبق أن ذكر "مكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق"، وهي وحدة جيش الاحتلال الإسرائيلي التي تشرف على تدفق المساعدات إلى غزة، أن "الموافقات تخضع لمراجعات أمنية".



بالتوازي مع ذلك، اعتبرت المقرّرة الأممية الخاصة المعنية بحالة حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي، الأربعاء، أن وقف إطلاق النار في غزة غير كاف في مواجهة "إبادة" يتعرض لها الشعب الفلسطيني من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقالت ألبانيزي، في تصريح لها، إن الخطة "غير كافية على الإطلاق وغير متوافقة مع القانون الدولي".



