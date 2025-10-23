بسبب الإغلاق، عمال فيدراليون أمريكيون يصطفون في طوابير للحصول على تبرعات غذائية (فيديو)

وزع "بنك طعام منطقة العاصمة" مواد غذائية معلبة وجافة على أكثر من 370 أسرة من موظفي الحكومة الفيدرالية والمتعاقدين معها بسبب الإغلاق الحكومي المستمر.



واستضافت منظمة "نو ليميتس آوت ريتش مينستريز" هذا الحدث في لاندوفر بماريلاند، وطلب من الموظفين إبراز بطاقة هوية عمل حكومية لاستلام الطعام.

وتقول شبكة "CNN" انتظرت سمر كيركسيك في الطابور لمدة ساعتين يوم الثلاثاء للحصول على صندوق من الأطعمة المعلبة والجافة في حدث بنك الطعام للعاملين الفيدراليين وسط إغلاق الحكومة المستمر.

وصرحت كيركسيك وهي مقاول فيدرالي ومحلل لأبحاث السوق في مركز التصدير الريفي بوزارة التجارة الأمريكية: "مع حلول موعد الإيجار الأسبوع المقبل، يمكنني أن آخذ أي شيء أستطيع الحصول عليه".

وأضافت وهي تقف خارج الفعالية التي نظّمها بنك طعام في واشنطن العاصمة وجماعة دينية محلية.: "لم أحصل على راتبي هذا الشهر، لذا فإن توفير المعلبات المجانية أمر بالغ الأهمية، ومفيد للغاية".

وتابعت قائلة: "عليّ الآن أن أدخر كل قرش في هذه المرحلة".

وتعد كيركسيك واحدا من حوالي 1.4 مليون موظف فيدرالي تم إيقافهم عن العمل مؤقتا أو يعملون الآن بدون أجر.

وأعلن بنك طعام منطقة العاصمة الذي نظم فعالية يوم الثلاثاء في لاندوفر بولاية ماريلاند بالشراكة مع منظمة "نو ليميتس آوت ريتش مينستريز"، أنه قدّم خدماته لأكثر من 370 أسرة، أي أكثر من ضعف عدد الموظفين الفيدراليين المتوقع.

وقال أوليفر كارتر في منظمة "نو ليميتس آوت ريتش مينستريز" ومنظم الفعالية: "أشعر بالإحباط من طول الطابور.. لم أكن أتوقع أن يكون لدينا هذا العدد من الموظفين الفيدراليين".

وتعمل زوجة كارتر باميليا، في وزارة الزراعة وعملت في الحكومة الفيدرالية لمدة 38 عاما وشهدت العديد من عمليات الإغلاق.

وقالت باميليا كارتر المديرة التنفيذية لمنظمة "نو ليميتس آوت ريتش مينستريز" لشبكة CNN: "لقد التقيت بالعديد من زملائي هنا"، مضيفة أن فعالية يوم الثلاثاء كانت "مختلفة" عن فعاليات التوعية الغذائية التي تُقيمها المنظمة الدينية كل جمعة.

وأضافت: "هناك ما لا يقل عن 200 إلى 300 شخص في هذا الطابور الذي نخدمه اليوم، وهم موظفون فيدراليون.. إنه أمر مُذهل".

وأردفت بالقول: "أنا سعيدة لأننا على الأقل قادرون على فعل ذلك، فالناس بحاجة إلى الطعام.. عليهم إطعام عائلاتهم".

من جهتها صرحت رولاندا ويليامز التي تعمل في إدارة الضمان الاجتماعي: "لا أصدق أنني هنا".

وأضاف ويليامز: "كنت أعتقد دائما أن الحصول على وظيفة حكومية أو وظيفة فيدرالية هو أمر آمن ولكنه ليس كذلك".

وأفادت بأنها في البداية لم تعتقد أنها ستحتاج إلى مساعدة من بنك الطعام، ولكن مع استمرار الإغلاق، أصبحت بحاجة إلى المساعدة، مشيرة إلى أنها في البداية كانت تفضل أن يذهب من لديهم أطفال إلى بنوك الطعام ليحصل الجميع على الطعام لأنها بخير، لكن الآن تشعر أنها مضطرة للوقوف في الطابور أيضا.

ولم يتوصل المشرعون بعد إلى اتفاق بشأن دفع رواتب الموظفين الفيدراليين.

وقدّم السيناتور الجمهوري رون جونسون مشروع قانون ينص على دفع رواتب فقط للموظفين الذين طلب منهم مواصلة العمل خلال فترة الإغلاق التي استمرت أسابيع، بينما يضغط الديمقراطيون من أجل دفع رواتب جميع الموظفين الفيدراليين.

هذا، وأكد ممثلو الحزب الجمهوري في الكونجرس الأمريكي وإدارة الرئيس دونالد ترامب، رفضهم أي تسوية مع الديمقراطيين بشأن استئناف تمويل الحكومة الفيدرالية، المعلق منذ منتصف ليل الأول من أكتوبر.

وجاء في بيان للبيت الأبيض: "منذ البداية كانت رسالتنا واضحة وهي أن الجمهوريين لن يخضعوا للألعاب السياسية الديمقراطية".

واعتبرت الإدارة الأمريكية أن ممثلي المعارضة في الحزب الديمقراطي الأمريكي هم من يجب أن يقدموا تنازلات.

وفشل مجلس الشيوخ للمرة الثانية عشرة في الموافقة على مشروع قانون تمويل الحكومة.

يذكر أن الولايات المتحدة دخلت مرحلة الإغلاق الحكومي مع بداية العام المالي الجديد في أول أكتوبر الحالي بسبب فشل الكونجرس في تمرير قانون التمويل الحكومي المؤقت نتيجة الخلافات بين الديمقراطيين والجمهوريين حول تمديد إعانات قانون الرعاية الصحية الأمريكي "أوباما كير".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.