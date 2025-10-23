الخميس 23 أكتوبر 2025
تطور مفاجئ، محمد صلاح يحذف صورته بقميص الريدز وعبارة "لاعب ليفربول" من حسابه

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

محمد صلاح، قام محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، بحذف صورته بقميص الريدز وعبارة “لاعب ليفربول” من حسابه الرسمي على منصة “إكس”، في رد فعل مفاجئ.

وبدأ محمد صلاح، مباراة ليفربول وآينتراخت فرانكفورت بالجولة الـ3 من دوري أبطال أوروبا، على مقاعد البدلاء قبل أن يشارك في الدقيقة 74 من عمر المباراة.

وتحدثت تقارير صحفية إنجليزية وعالمية، عن اقتراب محمد صلاح من الرحيل عن صفوف فريق ليفربول في فترة الانتقالات المقبلة، في ظل تراجع مستوى الفريق، وتعرضه لهزائم متتالية بالدوري.

وظهرت علامات الغضب على ملامح النجم محمد صلاح، بسبب جلوسه على دكة البدلاء في مباراة فريقه بدوري أبطال أوروبا، وهو ما يشير إلى توتر في العلاقة بينه وبين الجهاز الفني قد يعجل برحيله.

وفاز ليفربول، على حساب أينتراخت فرانكفورت، بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف وحيد، في اللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب الفريق الألماني.

