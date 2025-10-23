بعد تصرف مو، تعليق غير متوقع من سلوت عن منافسة محمد صلاح على أفضل لاعب إفريقي (فيديو)

محمد صلاح، رغم الأزمة التي اندلعت بينهما عقب مباراة ليفربول أمام آينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا، كشف آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، عن رأيه تجاه منافسة محمد صلاح، نجم الريدز، على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2025، حسب ما كشف عنه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أمس الأربعاء.

وقال سلوت عن منافسة محمد صلاح لنجوم مثل حكيمي وأوسيمين، في تصريحات نشرتها شبكة "AnfieldIndex": "أتفق مع فكرة أن حكيمي كان لديه موسم مميز، ولكنني لا أعتقد، وكذلك لا أحد في الغرفة الذين يعرفون أكثر مني أيضًا، أن هناك لاعبًا آخر سجل أو صنع أهدافًا في الدوري أكثر من صلاح الموسم الماضي، لا أحد".



وأضاف: "لذلك، فإن موسم محمد صلاح كان أكثر من مميز، إذا كنت تريد تصويتي (في الجائزة)، سأمنح صوتي لصلاح، إذا كان يتعين عليّ فعل ذلك".

🗣️"Hakimi had a great season, I agree. But Salah's season was so special, I would give it to him."



🟥Arne Slot on whether Mo Salah should win African player of the year... pic.twitter.com/qKaxZlD2j4 — AnfieldIndex (@AnfieldIndex) October 22, 2025

غضب صلاح من سلوت



ويأتي ذلك بعد أن أظهر محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، غضبه بسبب جلوسه على دكة البدلاء في مباراة فريقه أمام آينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا، وهو ما يشير إلى توتر في العلاقة بينه وبين الجهاز الفني قد يعجل برحيله.

وقام صلاح بحذف صورته بقميص الريدز وعبارة “لاعب ليفربول” من حسابه الرسمي على منصة “إكس”، في رد فعل مفاجئ.

إنجازات محمد صلاح في 2025

وقاد صلاح منتخب مصر للتأهل إلى كأس العالم 2026، كما قاد فريقه ليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي 2024-2025.

المرشحون لجائزة أفضل لاعب في افريقيا



أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2025، والتي شهدت حضورًا لافتًا لأسماء بارزة من مختلف الدوريات العالمية، يتقدمهم النجم المصري محمد صلاح قائد ليفربول الإنجليزي.

صلاح يتصدر قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في افريقيا



وضمت القائمة عشرة لاعبين يتنافسون على الجائزة الأغلى في القارة السمراء، وجاء في مقدمتهم:

محمد صلاح (مصر – ليفربول)

فيكتور أوسيمين (نيجيريا – جالطة سراي)

أشرف حكيمي (المغرب – باريس سان جيرمان)

دينيس بوانجا (الجابون – لوس أنجلوس إف سي)

فرانك أنجويزا (الكاميرون – نابولي)

فيستون مايويلي (الكونغو الديمقراطية – بيراميدز)

عثمان لملوي (المغرب – الجيش الملكي)

سيرهو جيراسي (غينيا – بوروسيا دورتموند)

إليمان ندياي (السنغال – إيفرتون)

بابي مطر سار (السنغال – توتنهام هوتسبير)

ومن المنتظر أن يُعلن “الكاف” عن الفائز بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2025 خلال الحفل السنوي المقرر إقامته في ديسمبر المقبل، وسط ترقب جماهيري كبير لمعرفة من سيحمل تاج القارة هذا العام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.