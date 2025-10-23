ويجز: أغانيا كلها تستحق "جرامي" ولو بإيدي أمنح الجائزة لـ محمد منير

حرص نجم الراب ويجز على حضور حفل الأهرامات للإعلان عن جائزة Grammy House Giza، والتي ستنطلق عام 2026.

وقال ويجز: "في رأيي إن أغانيا بالكامل تستحق جرامي"، مشيرًا إلى أنه لو كان القرار بيده لمنحها للكينج محمد منير.

وأضاف: "محمد منير أول ما طلع كان بيلبس لبس مختلف، وبيتهاجم من حين لآخر، بس هو في حتة معينة، ومزيكته كانت بتمثلني، وبحب كمان حمزة نمرة جدًا".

وعن ظهور آسر ياسين معه بالحلق في حفل العلمين، قال: "هو راجل ممثل، والدور اقتضى إنه يلبس حلق، حتى لو مش دور، كل واحد حر، كل حد يشتغل على نفسه وخلاص".

وأعلنت Recording Academy، الجهة المنظمة لجوائز جرامي العالمية، عن التوسّع الدولي لتجربتها التفاعلية المميزة GRAMMY House، بإطلاق GRAMMY House Giza لعام 2026 من أهرامات الجيزة بمصر، لتكون أول محطة عالمية للحدث خارج الولايات المتحدة، ومرحلة جديدة في مسيرة الأكاديمية لتعزيز التواصل بين صنّاع الموسيقى حول العالم.



وقالت الأكاديمية: “في خلفية من أروع المشاهد الطبيعية على كوكب الأرض، وتحت أنظار أهرامات الجيزة، سيجمع GRAMMY House - Giza أبرز الفنانين والمنتجين وكتّاب الأغاني وقادة صناعة الموسيقى من مختلف القارات في سلسلة من الفعاليات الممتدة على مدار عدة أيام خلال أكتوبر 2026”.

وتابعت قائلة: “سيشهد الحدث عروضًا موسيقية حية، وجلسات نقاشية، وتبادلات ثقافية، وورش عمل تعليمية، تهدف إلى إلهام الإبداع، وتعزيز التعاون، وتوسيع جسور التفاهم بين الثقافات الموسيقية العالمية”.



وسبق للأكاديمية تنظيم فعاليات GRAMMY House في لوس أنجلوس ونيويورك، لكن نسخة الجيزة من مصر ستكون الأولى من نوعها خارج أمريكا.



وقال هارفي ميسون جونيور، الرئيس التنفيذي لـRecording Academy: “من المذهل أن نرى تجربة GRAMMY House تتخطى حدود الولايات المتحدة وتنبض بالحياة في أحد أكثر المواقع التاريخية تأثيرًا في العالم. تمثل GRAMMY House Giza رؤية الأكاديمية في ربط صنّاع الموسيقى عالميًا وخلق مساحات تجمع المبدعين والمبتكرين والمعجبين في تجربة واحدة تُجسد روح الإلهام والاكتشاف”.



جاء الإعلان ضمن احتفال عالمي أُقيم عند سفح الأهرامات احتفاءً بالإرث الموسيقي المصري، أحياه الموسيقار الكبير عمر خيرت بمصاحبة النجمة كارول سماحة في عرض موسيقي مبهر جمع بين الأصالة والحداثة.

وشهد الحفل حضور قيادات من Recording Academy إلى جانب ممثلين عن Taitan Capital Japan وGlobal Entertainment Holdings، الشريكين الرسميين للأكاديمية في تنظيم حدث GRAMMY House Giza 2026.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.