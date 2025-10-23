الخميس 23 أكتوبر 2025
الإعلان عن موعد زيارة روبيو إلى إسرائيل

ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، أن الوزير ماركو روبيو سيجري زيارة لإسرائيل في الأيام من 22 إلى 25 أكتوبر، وسط إطلاق نار هش في غزة بين إسرائيل وحركة حماس.

 

وأضافت الوزارة في بيان أن روبيو سيسافر بعد ذلك إلى ماليزيا واليابان وكوريا الجنوبية في الأيام من 26 إلى 30 أكتوبر.

ويتوقع أن يلتقي روبيو خلال زيارته المرتقبة لتل أبيب كبار المسؤولين الإسرائيليين لبحث بنود المرحلة الثانية من اتفاق وفق إطلاق النار في غزة.

وتأتي زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى إسرائيل في ظل حراك أمريكي يهدف إلى تحصين اتفاق غزة، تمثل حاليا في وجود نائب الرئيس جيه دي فانس، ومبعوث ترامب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وصهر ترامب جاريد كوشنر، ضمن زيارة هدفها المعلن تثبيت اتفاق غزة وتمهيد الطريق لتنفيذ باقي بنود خطة ترامب. 
 

