تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

18 حجم الخط

دوري أبطال أوروبا، يستقبل فريق ريال مدريد نظيره مانشستر سيتي مساء اليوم الأربعاء على ملعب "سانتياجو برنابيو" في إطار مباريات الجولة السادسة لمرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

ويعاني ريال مدريد من عدة غيابات على الجانب الدفاعي، بعد إصابة إيدير ميليتاو في المباراة الماضية أمام سيلتا فيجو بالدوري الإسباني، بالإضافة لاستمرار غياب دين هويسن وداني كارفاخال وترينت ألكسندر أرنولد.

كما تحيط الشكوك حول جاهزية النجم الفرنسي، كيليان مبابي، مهاجم فريق ريال مدريد، والذي لم يكن في كامل لياقته خلال تدريبات ريال مدريد أمس الثلاثاء.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام مانشستر سيتي



حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فران جارسيا، ألفارو كاريراس، أنطونيو روديجر، راؤول أسينسيو.

خط الوسط: أردا جولر، جود بيلينجهام، أوريلين تشواميني، فيدي فالفيردي.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو.

ويسعى ريال مدريد لتعزيز موقعه بين أفضل ثمانية فرق بالمجموعة حيث يتأهل مباشرة لدور الـ16 أول ثمانية فرق بينما يطمح مانشستر سيتي لتحسين مركزه والانتقال إلى المركز السابع أو الثامن في حال الفوز على الريال الذي يحتل المركز السادس حاليًّا.

ترتيب الفريقين في دوري أبطال أوروبا

يدخل ريال مدريد لقاء اليوم وهو يحتل المرتبة السادسة في مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة، بعدما خاض 5 مواجهات، حيث فاز في أربع مواجهات وخسر مباراة.

أما فريق مانشستر سيتي فيحتل المركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط، بعدما خاض 5 مباريات، حيث فاز في 3 مواجهات وتعادل في واحدة وخسر مباراة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.