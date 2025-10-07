أضرار بذور الشيا على الجهاز الهضمي والمريء

أضرار بذور الشيا، بذور الشيا من البذور التي نالت شهرة واسعة في وقتنا الحالي لفوائدها العظيمة للصحة كما تستخدم في صناعة المستحضرات التجميلية الخاصة بالبشرة والشعر.

وأضرار بذور الشيا، عديدة رغم فوائدها وقيمتها الغذائية العالية إلا أن الإفراط في تناولها يهدد الصحة، لذا يجب تناولها بحذر.

وتقول الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، إن بذور الشيا تعرف بأنها من أكثر الأطعمة فائدة وغنى بالعناصر الغذائية، إذ تحتوي على الألياف والبروتينات والأحماض الدهنية أوميجا 3 والمعادن المهمة مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والحديد، ورغم هذه الفوائد الكبيرة، إلا أن الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى آثار جانبية ومشكلات صحية لا يستهان بها.

أضرار بذور الشيا

وأضافت مرام، أن من أضرار الإفراط فى تناول بذور الشيا:

الإفراط في تناول بذور الشيا قد يسبب اضطرابات هضمية متعددة بسبب محتواها العالي من الألياف. الانتفاخ والغازات، عند تناول كميات كبيرة، قد تتخمر الألياف في الأمعاء وتحدث غازات مزعجة وانتفاخ. الإمساك أو الإسهال، وتناول أكثر من 25 إلى 30 جرام من الألياف يوميا قد يؤدي إلى إمساك مزمن، خصوصا إذا لم يتم شرب كمية كافية من الماء، وعلى العكس، قد تسبب الإسهال عند البعض بسبب زيادة حركة الأمعاء. تقلصات وآلام البطن نتيجة زيادة حجم الألياف في المعدة والأمعاء مما يسبب شعور بالامتلاء والانزعاج. عند تناول بذور الشيا الجافة مباشرة، تمتص هذه البذور كمية كبيرة من الماء وتنتفخ بسرعة، وقد تلتصق بالحلق وتسبب اختناق أو انسداد في المريء، خاصة إذا لم يتم تناولها مع سوائل كافية، لذلك ينصح دائما بنقع بذور الشيا في الماء أو الحليب لمدة لا تقل عن 10 إلى 15 دقيقة قبل تناولها. هبوط مفاجئ في سكر الدم لدى الأشخاص الذين يتناولون أدوية للسكري، مما قد يسبب دوخة أو إغماء، كما أنها تبطئ امتصاص الجلوكوز، ما يجعل بعض مرضى السكري بحاجة لتعديل جرعات أدويتهم عند تناولها باستمرار. تشكل خطر على الأشخاص الذين يتناولون أدوية مميعة للدم، إذ قد يؤدي إلى نزيف داخلي أو بطء في التئام الجروح. الإكثار من تناول بذور الشيا قد يؤثر على امتصاص بعض المعادن المهمة في الجسم، مثل الحديد والزنك والمغنيسيوم، بسبب احتوائها على مركبات تسمى الفيتات، وهي مواد تقلل من امتصاص هذه المعادن، ومع مرور الوقت، قد يؤدي ذلك إلى نقص في العناصر الغذائية الهامة، خاصة عند من يعتمدون على نظام نباتي.

الكمية الموصى بها لتجنب الأضرار

وتابعت، أن الكمية الآمنة من بذور الشيا للبالغين تتراوح بين:

ملعقة إلى ملعقتين كبيرتين يوميًّا حوالي 15 إلى 30 جرامًا.

يجب دائما تناولها منقوعة في الماء أو مضافة إلى العصائر أو الزبادي أو الشوفان، مع شرب كمية كافية من السوائل على مدار اليوم.

