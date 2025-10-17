استشارى تغذية: ابدأ طعامك بالبروتين وتجنب النشويات

الطعام الصحى هو أساس الحفاظ على الوزن والصحة الجيدة والوقاية من الأمراض وتعزيز صحة الجهاز المناعى لذا يحرص البعض على الاهتمام بتناول الطعام الصحى.

والطعام الصحى يعنى تناول الخضروات والفاكهة واللحوم بالطرق الصحية مع القليل من النشويات والامتناع عن الحلوى والدهون المشبعة.

واتباع نظام غذائى صحى لا يحافظ على صحة الجسم فقط بل يحافظ على الوزن أيضا من أى زيادة ويمنع الشعور بالملل والخمول.

بدء الطعام بالبروتين

ويقول الدكتور كريم على استشارى التغذية العلاجية، إنه للحفاظ على صحة الجسم وتجنب أي زيادة في الوزن يجب بدء الطعام بالبروتين أولا وليس النشويات فالبروتين يمد الجسم باحتياجاته ويبنى العضلات ويقوى المناعة ويعزز الصحة ويمنع الشعور بالشبع سريعا ويحفز الجسم على حرق الدهون.

البروتين

أهمية الدهون الصحية وعلاقتها بالهرمونات

وأضاف على، أنه بعد البروتين يجب تناول الدهون الصحية مثل الموجودة فى السمن البلدي وزيت الزيتون والسلمون والمكسرات والأفوكادو وذلك لتنظيم الهرمونات بالجسم وتغذية الخلايا والعضلات والأعصاب وتعزيز الصحة العامة ومقاومة جميع الأمراض.

وتابع، ومعهم الخضروات التى تمد الجسم بالألياف والعناصر الغذائية المهمة التي تعزز صحة المناعة وتنظم الهضم، ثم يأتى بعد ذلك القليل من النشويات حيث يجب عدم الإفراط فى تناولها لأنها تخزن في الجسم على شكل دهون، لذا يجب الإقلال من تناولها.

