الصحة توضح طريقة الطهي الصحية للحوم في عيد الأضحى

وجهت وزارة الصحة عدة نصائح بشأن اختيار طريقة الطهي الصحية للحوم في عيد الأضحي.

ونصحت وزارة الصحة باختيار اللحوم المشوية أو المسلوقة بدلًا من المقلية.

كما نصحت وزارة الصحة بتقليل الدهون المشبعة في الوجبة بجانب إضافة الخضراوات الطازجة لتوازن الوجبة.



طريقة الطهي الصحية للحوم تعتمد على تقليل الدهون المضافة والحفاظ على العناصر الغذائية المفيدة، مع تقليل المواد الضارة التي قد تنتج من بعض طرق الطهي.

وتوضح وزارة الصحة أفضل الطرق الصحية لطهي اللحوم كالتالي:

1. الشوي

يقلل من الدهون لأن الدهون الزائدة تذوب وتُصرف بعيدًا، ويمكن استخدم حرارة معتدلة لتجنب احتراق السطح.

لا يجب ترك اللحم يحترق، لأن ذلك قد يكوّن مركبات ضارة

2. التحمير في الفرن

لا تحتاج إلى كميات كبيرة من الدهون، ويمكن استخدام ورق الزبدة أو صينية غير لاصقة لتقليل الحاجة إلى الزيت، كما يمكن تتبيل اللحم بالأعشاب والبهارات بدلًا من الملح الزائد أو الدهون.

3. الطهي بالبخار

يحتفظ بالعناصر الغذائية ويمنع فقدان الفيتامينات، ويستخدم غالبًا مع قطع اللحم الرقيقة أو الدجاج، ويمكن إضافة خضار منكهة لزيادة الطعم.

4. السلق أو الطهي على نار هادئة

مناسب للحم قليل الدهن، ويمكن استخدام المرق كجزء من الطبق.

5. الطهي ببطء

يحافظ على طراوة اللحم ويقلل الحاجة للدهون ومثالي لـ: قطع اللحم مثل اللحم البقري الكتف أو الرقبة.

ووجهت وزارة الصحة نصائح عامة لصحة أفضل كالتالي:

اختر لحومًا قليلة الدهن أو أزل الدهون الظاهرة قبل الطهي.

تجنب القلي العميق لأنه يزيد من السعرات والدهون المشبعة.

استخدم البهارات، الأعشاب، وعصير الليمون لتحسين الطعم دون ملح زائد أو صلصات دسمة.

وفي عيد الأضحى يزيد تناول اللحوم والتنوع في تقديم الأكلات بأشهى الطرق.

وأكدت وزارة الصحة أهمية تناول السلطة والخضروات والفواكه في كل وجبة.

وأوضحت وزارة الصحة أن السلطة والخضراوات تساعد في تقليل السعرات الحرارية اليومية لإمداد الجسم بكمية كافية من الفيتامينات والمعادن والألياف الضرورية لصحة الجسم.

اللحوم: مصدر غني بالبروتينات

تعتبر اللحوم من المصادر الأساسية للبروتينات، والحديد، والزنك، وفيتامين B12، وهي عناصر حيوية لنمو العضلات، وتقوية جهاز المناعة، وتحسين وظائف الدماغ.

ولكن، الإكثار من تناول اللحوم - خاصة الحمراء والمصنّعة منها - دون مرافقة خضروات، قد يؤدي إلى مشاكل صحية مثل ارتفاع الكوليسترول، وزيادة خطر أمراض القلب، واضطرابات الهضم.

الخضراوات والسلطة: كنز من الألياف والفيتامينات

الخضراوات الطازجة والسلطات، مجموعة غذائية غنية بالألياف، الفيتامينات، والمعادن، إلى جانب مضادات الأكسدة التي تحارب الالتهابات وتحمي الجسم من الأمراض المزمنة، كما تساهم الألياف في تسهيل عملية الهضم، وتخفيف العبء على الجهاز الهضمي عند تناول اللحوم.

لماذا يجب الجمع بين الخضراوات واللحوم؟

تحسين الهضم: الألياف الموجودة في الخضراوات تساعد على هضم البروتينات الحيوانية بشكل أفضل وتقلل من مشكلات الإمساك والانتفاخ.

تقليل امتصاص الدهون الضارة: بعض الخضراوات تحتوي على مركبات تقلل من امتصاص الدهون والكوليسترول.

تحقيق الشبع الصحي: الجمع بين اللحوم والخضراوات يشعر الشخص بالشبع لفترة أطول دون الحاجة إلى تناول كميات كبيرة من الطعام.

تقليل خطر الأمراض المزمنة: النظام الغذائي المتوازن الذي يجمع بين البروتينات النباتية والحيوانية يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، والسكري، والسرطان.

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