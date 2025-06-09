طريقة عمل الريش المشوية، الريش من اللحوم الفاخرة التى تباع بأسعار عالية وعادة تقدم مشوية لمذاقها الطيب فى الشوى، وهى تعتبر من أكلات عيد الأضحى المبارك الشهيرة.

وطريقة عمل الريش، سهلة وبسيطة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل بدلا من تناولها في المطاعم وذلك لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف نيفين عباس، طريقة عمل الريش المشوية بالأعشاب فى الفرن.

مكونات عمل الريش المشوية بالأعشاب:-

ريش بأى كمية سواء بقرى أو ضانى حسب الرغبة

ملح حسب الرغبة

فلفل اسود حسب الرغبة

نصف كوب من زيت الزيتون

2 حبة بصل مفروم ناعم

ملعقة صغيرة من الروزمارى الطازج المفروم أو المجفف

ملعقة صغيرة من الزعتر الطازج المفروم أو المجفف

طريقة عمل الريش المشوية بالأعشاب فى الفرن:-

نحضر وعاء، ونضع به البصل والملح والفلفل الإسود والزعتر والروزمارى المفرومين.

تقلب جميع المقادير جيدا حتى تتجانس، ثم يضاف لها الزيت وتقلب.

ثم تنقع قطع الريش داخل التتبيلة وتترك على الأقل ساعتين.

ثم ترص فى صينية ونضيف لها كوب ماء وتغطى بورق الفويل وندخلها الفرن الساخن مع مراقبتها حتى تمام النضج، ثم ننزع الفويل ونظخلها أسفل الشواية للون مميز.

أو تشوى على الجريل أو الفحم وتقدم ساخنة مع الإضافات المفضلة حسب الرغبة مثل الأرز الأبيض أو المكرونة أو الفتة المصرية وطبق السلطة الخضراء.

طريقة عمل الريش المشوية بالأعشاب

فوائد اللحوم الحمراء للصحة

من فوائد اللحوم الحمراء للصحة:

البروتين هو حجر الأساس لبناء العضلات والأنسجة وإصلاحها، وتحتوي اللحوم الحمراء على جميع الأحماض الأمينية الأساسية، ما يجعلها مصدر كامل للبروتين، وهذا مهم للنمو، خاصة عند الأطفال والمراهقين، كما أنه يدعم بناء العضلات والحفاظ عليها لدى البالغين.

الحديد الموجود في اللحوم الحمراء هو من نوع "الهيمي"، والذي يمتص في الجسم بكفاءة أعلى مقارنة بالحديد غير الهيمي الموجود في المصادر النباتية، والحديد ضروري لتكوين الهيموجلوبين في الدم، الذي ينقل الأكسجين إلى خلايا الجسم، لذلك، فإن تناول اللحوم الحمراء قد يساعد في الوقاية من فقر الدم الناتج عن نقص الحديد.

فيتامين B12 يوجد حصريا في المنتجات الحيوانية، واللحوم الحمراء من أغنى مصادره، وهذا الفيتامين أساسي لصحة الجهاز العصبي، وتكوين خلايا الدم الحمراء، وإنتاج الحمض النووي، ونقص هذا الفيتامين قد يؤدي إلى الإرهاق، وفقر الدم، وحتى مشاكل عصبية.

الزنك ضروري لوظائف المناعة، والتئام الجروح، وانقسام الخلايا، واللحوم الحمراء تمد الجسم بنسبة كبيرة من الاحتياج اليومي للزنك، كما تحتوي أيضا على السيلينيوم، وهو معدن مضاد للأكسدة يساعد في حماية الجسم من التلف الخلوي، ويدعم وظائف الغدة الدرقية.

بفضل محتواها العالي من البروتين، فإن اللحوم الحمراء تساهم في زيادة الإحساس بالشبع وتقليل الشهية، مما قد يساعد في التحكم في الوزن، وبالتالي وجبة تحتوي على كمية مناسبة من اللحوم الحمراء يمكن أن تساعد في تقليل الرغبة في تناول وجبات خفيفة بين الوجبات.

اللحوم الحمراء غنية بالكرياتين، وهو مركب يساعد على إنتاج الطاقة في العضلات، ويستخدم بشكل واسع في مكملات الرياضيين لتحسين الأداء البدني، خاصة في التمارين عالية الشدة، كما تحتوي على الكارنيتين، الذي يعزز من عملية حرق الدهون داخل الخلايا.

بفضل محتواها من فيتامين B12، الحديد، والزنك، تساهم اللحوم الحمراء في تعزيز وظائف الدماغ، وتحسين التركيز والذاكرة، ونقص هذه العناصر قد يؤدي إلى مشاكل عقلية ونفسية، خاصة عند كبار السن.

عند اختيار أنواع اللحوم قليلة الدهن (مثل لحم البقر الخالي من الدهون أو لحم الغنم الصغير)، فإنها توفر كمية معتدلة من الدهون الصحية، بما في ذلك الدهون المشبعة الضرورية لإنتاج بعض الهرمونات ودعم صحة القلب إذا تم تناولها باعتدال.

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