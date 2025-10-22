أخبار مصر اليوم.. رسائل مهمة من الرئيس السيسي بالقمة المصرية الأوروبية الأولى.. مفاجأة من الحكومة بافتتاح المتحف المصري الكبير.. تحذيرات من الصحة للمواطنين بسبب حقنة البرد

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

انطلقت قبل قليل القمة المصرية الأوروبية، حيث ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي وفد مصر.

كما شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم في العاصمة البلجيكية بروكسل، في الحدث الاقتصادي المصاحب القمة المصرية الأوروبية الأولى، وذلك بحضور رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين.

ويأتي انعقاد هذه القمة التاريخية، الأولى من نوعها بين مصر والاتحاد الأوروبي، تتويجًا لمسار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم إطلاقها رسميًا في القاهرة في مارس ٢٠٢٤، حيث أن الرئيس سيجري، على هامش الزيارة، سلسلة من اللقاءات المهمة مع كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى عدد من القادة الأوروبيين، كما سيعقد لقاءً مع جلالة ملك بلجيكا.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحدث الاقتصادي المصاحب للقمة المصرية الأوروبية الأولى: إن الاستثمارات الأوروبية فى مصر، لن تحقق فقط عائدًا ماليًا، بل تسهم فى بناء اقتصاد إقليمي أكثر توازنًا، وتدعم استقرار جنوب المتوسط، وتعزز مكانة الشركات الأوروبية، فى أسواق تتوسع بشكل سريع.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم في العاصمة البلجيكية بروكسل، في الحدث الاقتصادي المصاحب للقمة المصرية الأوروبية الأولى، وذلك بحضور رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، ومن الجانب المصري كل من الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السيد/ ليو تشنج جون، نائب رئيس مجموعة "سيتك" الصينية (CITIC)؛ لاستعراض فرص الشراكة المُمكنة مع المجموعة في عدد من المجالات المختلفة، وذلك بحضور المهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد/ هشام شتا، رئيس مجلس إدارة شركة "إنكوم"، ويانج جيان تشيانج، رئيس مجلس إدارة شركة "سيتك" للإنشاءات، إحدى شركات مجموعة "سيتك" الصينية، وعمرو شتا، الشريك التنفيذي لشركة "أنكوم"، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للمرافق.

تواصل وزارة السياحة والآثار، استعداداتها لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير والمقرر له في الأول من نوفمبر المقبل، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من ضيوف مصر من رؤساء وملوك العالم.

مفاجآت التشغيل الرسمي للمتحف المصري الكبير

أكد الدكتور أحمد غنيم رئيس مجلس هيئة المتحف المصري الكبير، أن مساحة المتحف المصري الكبير تعادل 4 أضعاف مساحة ملعب كرة القدم، مشيرا إلى أنه يعد أكبر متحف في العالم.

وأضاف رئيس هيئة المتحف المصري الكبير، أن الدرج العظيم يعد إحدى معجزات المتحف والأول من نوعه عالميًا، سينقل الزائر في "رحلة إلى الأبدية" عبر 12 قاعة تستعرض تطور الملكية في العصور المختلفة، مشيرا إلى أن الملك توت عنخ آمون هو البطل الأساسي داخل المتحف، وستعرض مقتنياته بالكامل لأول مرة منذ لحظة اكتشافها في الأقصر عام 1922 بما في ذلك العجلات الحربية وبعض الكنوز الأخرى.

شدد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على ضرورة الاستعداد الكامل لاستقبال فصل الشتاء وموسم هطول الأمطار والتعامل الفوري مع أي موجات من التقلبات المناخية مشددًا على أهمية مراجعة كفاءة المعدات والشفاطات وفرق العمل وتنظيم خطط الانتشار والتمركز السريع بكافة قطاعات المحافظة لضمان سرعة التدخل وقت الحاجة.

وأشار المحافظ إلى أهمية تطهير مخرات السيول وبالوعات وشبكات صرف مياه الأمطار بشكل دوري، مع إعداد خطط الطوارئ اللازمة للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة.

أكد الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة تصنيع الدواء بنقابة الصيادلة، أن حقنة البرد تحتوي على مضاد حيوي ومسكن وكورتيزون، وهي تركيبة تُعد من أخطر التركيبات الدوائية على الصحة العامة.

قال فى مداخلة هاتفية ببرنامج "أنا وهو وهي"، تقديم الإعلامية سارة سامي، وشريف بديع، المذاع على فضائية "صدى البلد" إن جهاز المناعة في جسم الإنسان هو بمثابة جيش طبيعي يهاجم أي ميكروب يدخل الجسم من الخارج، مشيرًا إلى أن ارتفاع درجة الحرارة أو الشعور بآلام العظام أثناء الإصابة بالبرد دليل على أن جهاز المناعة يؤدي وظيفته بكفاءة.

انطلقت صباح اليوم الأربعاء الموافق 22 أكتوبر 2025، الرحلة السابعة والعشرون من القطار رقم (1940) من محطة مصر برمسيس، وعلى متنه مئات الأسر السودانية المتجهة إلى محافظة أسوان، حيث من المقرر أن يصل في تمام الساعة 11:40 مساءً، على أن يعاود رحلته لخدمة جمهور الركاب من محطة أسوان في الساعة 11:30 من صباح اليوم التالي.

وبتسيير هذه الرحلة، يرتفع إجمالي عدد الركاب الذين تم نقلهم ضمن المشروع إلى ٢٥٦٤٤ راكبًا، في ظل تنسيق متكامل مع الجهات المعنية، ووفق برنامج زمني مخطط بدقة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الراغبين في العودة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.