الصيادلة محذرة من حقن علاج البرد: 99% من الإصابة بنزلات البرد فيروسية (فيديو)

أكد الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة تصنيع الدواء بنقابة الصيادلة، أن حقنة البرد تحتوي على مضاد حيوي ومسكن وكورتيزون، وهي تركيبة تُعد من أخطر التركيبات الدوائية على الصحة العامة.

قال فى مداخلة هاتفية ببرنامج "أنا وهو وهي"، تقديم الإعلامية سارة سامي، وشريف بديع، المذاع على فضائية "صدى البلد" إن جهاز المناعة في جسم الإنسان هو بمثابة جيش طبيعي يهاجم أي ميكروب يدخل الجسم من الخارج، مشيرًا إلى أن ارتفاع درجة الحرارة أو الشعور بآلام العظام أثناء الإصابة بالبرد دليل على أن جهاز المناعة يؤدي وظيفته بكفاءة.

وأضاف أن الكورتيزون يعطل عمل جهاز المناعة، إذ يأمره بالتوقف عن مهاجمة الميكروب، مما يجعل المريض يظن أنه تعافى، بينما يظل الميكروب كامنًا في الجسم حتى يضعف الجهاز المناعي فينشط مرة أخرى.

وأوضح أن معظم الإصابات المنتشرة حاليًا من نزلات البرد والإنفلونزا هي إصابات فيروسية بنسبة تصل إلى 99%، مؤكدًا أن استخدام المضادات الحيوية في هذه الحالات لا يعالج المريض، بل يزيد حالته سوءًا، ويؤدي إلى اكتساب الميكروبات مقاومة ضد المضادات الحيوية.الصيدلي هو الخبير الأول بالدواء وليس المجرب.



