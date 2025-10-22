السيسي يترأس وفد مصر، انطلاق القمة المصرية الأوروبية ببروكسل

انطلقت قبل قليل القمة المصرية الأوروبية، حيث ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي وفد مصر.

كما شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم في العاصمة البلجيكية بروكسل، في الحدث الاقتصادي المصاحب للقمة المصرية الأوروبية الأولى، وذلك بحضور رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين.

ويأتي انعقاد هذه القمة التاريخية، الأولى من نوعها بين مصر والاتحاد الأوروبي، تتويجًا لمسار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم إطلاقها رسميًا في القاهرة في مارس ٢٠٢٤، حيث أن الرئيس سيجري، على هامش الزيارة، سلسلة من اللقاءات المهمة مع كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى عدد من القادة الأوروبيين، كما سيعقد لقاءً مع جلالة ملك بلجيكا.



