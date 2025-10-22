الأربعاء 22 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

السيسي يترأس وفد مصر، انطلاق القمة المصرية الأوروبية ببروكسل

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
ads

انطلقت قبل قليل القمة المصرية الأوروبية، حيث ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي وفد مصر.

كما شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم في العاصمة البلجيكية بروكسل، في الحدث الاقتصادي المصاحب للقمة المصرية الأوروبية الأولى، وذلك بحضور رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين.

ويأتي انعقاد هذه القمة التاريخية، الأولى من نوعها بين مصر والاتحاد الأوروبي، تتويجًا لمسار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم إطلاقها رسميًا في القاهرة في مارس ٢٠٢٤، حيث أن الرئيس سيجري، على هامش الزيارة، سلسلة من اللقاءات المهمة مع كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى عدد من القادة الأوروبيين، كما سيعقد لقاءً مع جلالة ملك بلجيكا.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي السيسي القمة المصرية الأوروبية

الأكثر قراءة

تراجع كبير في سعر الذهب بختام تعاملات اليوم الأربعاء، عيار 21 يسجل هذا الرقم

دار الإفتاء توضح معنى قول النبي عليه السلام «إِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ»

قوات أحمد الشرع تقاتل عناصر الجولاني، تفاصيل اشتباكات إدلب بين النظام السوري وكتيبة عمر أومسين

انخفاض البيضاء، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

خدعة لم تنجح، زيزو يسجل ركلة جزاء الأهلي رغم نصيحة جنش لحارس الاتحاد (فيديو)

مقتل عصفور درويش "خط العسيرات" في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بسوهاج

ترامب: التعريفات الجمركية مسألة أمن قومي

الأهلي يتصدر جدول الدوري بفوز صعب أمام الاتحاد السكندري 1/2

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الليرة السورية مقابل الدولار في مصرف سورية المركزي

انخفاض البيضاء، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

تعرف على سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

سعر السكر اليوم الأربعاء في الأسواق المصرية

المزيد

انفوجراف

الوجه الآخر لكرة القدم.. لاعب يتحول إلى عامل بناء بعد اللعب بجوار رونالدو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح معنى قول النبي عليه السلام «إِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ»

“صحح مفاهيمك”: العنف ضد المرأة كسرٌ للروح، والرجولة في حسن العشرة

هل يجوز احتساب جزء من الإيجار زكاة مال؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية