الاتحاد الأوروبي: القمة محطة بارزة في تعزيز العلاقات مع مصر والتعاون في مواجهة التحديات المشتركة

أكد الاتحاد الأوروبي أن القمة المصرية الأوروبية محطة بارزة في تعميق العلاقات مع مصر كما قال الاتحاد الأوروبي: “طموحنا لتعزيز الروابط الاستراتيجية طويلة الأمد مع مصر والتعاون في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية المشتركة”.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم في العاصمة البلجيكية بروكسل، في الحدث الاقتصادي المصاحب للقمة المصرية الأوروبية الأولى، وذلك بحضور رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين.

كما شارك الرئيس السيسي في القمة التاريخية، الأولى من نوعها بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتى جاءت تتويجًا لمسار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم إطلاقها رسميًا في القاهرة في مارس ٢٠٢٤، حيث أجرى الرئيس، على هامش الزيارة، سلسلة من اللقاءات المهمة مع كبار مسئولي الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى عدد من القادة الأوروبيين، كما سيعقد لقاءً مع جلالة ملك بلجيكا.
 

