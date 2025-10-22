طريقة عمل الشيبسي في المنزل بنكهات مختلفة

طريقة عمل الشيبسي، الشيبسي من أكثر الوجبات الخفيفة المحبوبة لدى الكبار والصغار، فهو مقرمش ولذيذ وسهل التناول في أي وقت، ومع ذلك، فإن الأنواع الجاهزة تحتوي على مواد حافظة ونكهات صناعية وزيوت غير صحية، لذلك، فإن تحضيره في المنزل آمن تماما على الصحة.

وطريقة عمل الشيبسى، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتفضل ربات البيوت تحضيره فى المنزل لضمان سلامة أفراد الأسرة، خاصة أن تحضيره يحتاج استخدام مكونات طبيعية وزيوت نباتية جيدة.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل الشيبسي فى المنزل.

مكونات عمل الشيبسي فى المنزل:-

4 حبات بطاطس متوسطة الحجم

ماء بارد

رشة ملح

زيت نباتي للقلي مثل زيت دوار الشمس أو زيت الذرة

طريقة عمل الشيبسي فى المنزل:-

اغسلي البطاطس جيدا ثم قشريها.

استخدمي سكين حاد أو مقشرة بطاطس لتقطيعها إلى شرائح رفيعة جدا كلما كانت الشرائح أنحف، كانت النتيجة مقرمشة أكثر.

ضعي الشرائح في وعاء ماء بارد لمدة 20 إلى 30 دقيقة لإزالة النشا الزائد، مما يساعد على جعلها مقرمشة عند القلي.

بعد النقع، صفي الشرائح جيدا وجففيها بفوطة مطبخ نظيفة أو مناديل ورقية حتى لا تتطاير الزيت أثناء القلي.

سخني الزيت جيدا في مقلاة عميقة على نار متوسطة.

ضعي كمية صغيرة من الشرائح في كل مرة حتى لا تلتصق ببعضها.

اتركيها حتى تصبح ذهبية اللون ومقرمشة، ثم اخرجيها وضعيها على مناديل لامتصاص الزيت الزائد.

بعد أن تبرد قليلا، أضيفي النكهة التي ترغبين بها وقلبي جيدا حتى تتوزع بشكل متساوي.

لنجاح الشيبسي، استخدمي بطاطس صلبة القوام، فالبطاطس المليئة بالماء لا تعطي نفس القرمشة.

لا تقلة كمية كبيرة دفعة واحدة حتى لا تنخفض حرارة الزيت.

يمكن استخدام فرن أو قلاية هوائية كخيار صحي بدون زيت.

احتفظي بالشيبسي في علبة محكمة الإغلاق حتى لا يفقد قرمشته.

طريقة عمل الشيبسي

نكهات الشيبسي المختلفة

شيبسي بالملح فقط، بعد القلي، رشي قليلا من الملح الناعم على الشرائح وهي دافئة،ويمكنك استخدام ملح البحر لمذاق طبيعي أكثر. شيبسي بالخل والملح، أضيفي ملعقة كبيرة من الخل الأبيض إلى الماء أثناء نقع البطاطس، بعد القلي، رشي خليط من الملح مع رشة خل خفيف على الشرائح. شيبسي بالشطة والليمون، امزجي ملعقة صغيرة من الشطة البودر مع نصف ملعقة صغيرة من بودر الليمون وملح حسب الرغبة، وقلبي الشيبسي في هذا الخليط بعد القلي. شيبسي بالجبن، اخلطي ملعقة صغيرة من بودر الجبن ويمكن شراؤها من محلات البهارات أو السوبر ماركت، مع رشة من البابريكا والملح، وأضيفي الخليط إلى الشيبسي بعد القلي وقلبى جيدا. شيبسي بالباربكيو، امزجي نصف ملعقة صغيرة من البابريكا المدخنة مع رشة سكر بني مع رشة ثوم بودر مع رشة بصل بودر مع رشة فلفل أسود مع قليل من الملح، قلبي الشرائح في هذا الخليط لتحصلي على نكهة الشيبسي الجاهز. شيبسي بالأعشاب، اخلطي رشة زعتر مجفف مع رشة ريحان مع ملح مع قليل من بودرة الثوم، وأضيفي الخليط على الشيبسي وهو دافئ ليكتسب النكهة. شيبسي بالفلفل الأسود والليمون، امزجي عصير نصف ليمونة مع رشة فلفل أسود وملح خفيف، ورشي المزيج على الشيبسي بعد القلي وقلبي برفق.

