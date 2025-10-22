السكة الحديد تسيّر الرحلة السابعة والعشرين لعودة الأشقاء السودانيين إلى وطنهم

انطلقت صباح اليوم الأربعاء الموافق 22 أكتوبر 2025، الرحلة السابعة والعشرون من القطار رقم (1940) من محطة مصر برمسيس، وعلى متنه مئات الأسر السودانية المتجهة إلى محافظة أسوان، حيث من المقرر أن يصل في تمام الساعة 11:40 مساءً، على أن يعاود رحلته لخدمة جمهور الركاب من محطة أسوان في الساعة 11:30 من صباح اليوم التالي.

وبتسيير هذه الرحلة، يرتفع إجمالي عدد الركاب الذين تم نقلهم ضمن المشروع إلى ٢٥٦٤٤ راكبًا، في ظل تنسيق متكامل مع الجهات المعنية، ووفق برنامج زمني مخطط بدقة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الراغبين في العودة.

وتؤكد الهيئة على استمرارها في تقديم كافة التسهيلات والخدمات اللازمة للأشقاء السودانيين الراغبين في العودة الطوعية إلى وطنهم، وتوفير كل ما يلزم لضمان رحلة آمنة وكريمة لهم حتى وصولهم إلى وطنهم، مشددة على أن هذه المبادرة تجسد عمق الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع بين الشعبين المصري والسوداني.

وذلك في إطار استمرار الجهود المصرية الداعمة للأشقاء السودانيين، وتنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس / كامل الوزير – نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل واصلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تسيير رحلات مشروع " العودة الطوعية " لتسهيل عودة المواطنين السودانيين إلى وطنهم.



