رئيس هيئة المتحف المصري الكبير يكشف مفاجأة عن التشغيل الرسمي

تواصل وزارة السياحة والآثار، استعداداتها لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير والمقرر له في الأول من نوفمبر المقبل، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من ضيوف مصر من رؤساء وملوك العالم.

مفاجآت التشغيل الرسمي للمتحف المصري الكبير

أكد الدكتور أحمد غنيم رئيس مجلس هيئة المتحف المصري الكبير، أن مساحة المتحف المصري الكبير تعادل 4 أضعاف مساحة ملعب كرة القدم، مشيرا إلى أنه يعد أكبر متحف في العالم.



وأضاف رئيس هيئة المتحف المصري الكبير، أن الدرج العظيم يعد إحدى معجزات المتحف والأول من نوعه عالميًا، سينقل الزائر في "رحلة إلى الأبدية" عبر 12 قاعة تستعرض تطور الملكية في العصور المختلفة، مشيرا إلى أن الملك توت عنخ آمون هو البطل الأساسي داخل المتحف، وستعرض مقتنياته بالكامل لأول مرة منذ لحظة اكتشافها في الأقصر عام 1922 بما في ذلك العجلات الحربية وبعض الكنوز الأخرى.

افتتاح المتحف المصري الكبير



وأعلنت مصادر مطلعة بوزارة السياحة والآثار، أن قاعتي الملك توت عنخ آمون سيكونان مفاجأة العرض، وجاء تصميمها ليحاكي أحدث النظم العالمية في العرض المتحفي، وسيحتاج السائحين لمدة تصل إلى 120 دقيقة لرؤية المجموعة الأثرية الكاملة للملك الذهبي توت عنخ آمون.

وأكدت المصادر أنه تم وضع القطع الأثرية يصاحبها بطاقات شرح رقمية لتعريف الزائرين بالقطع الأثرية وتاريخها وأهميتها التاريخية.



مفاجآت حفل افتتاح المتحف المصري الكبير



وأشارت المصادر إلى أن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير سيقوده مخرجو حفل نقل المومياوات الملكية وهما مازن المتجول وأحمد المرسي، وسيشمل العديد من الفقرات الفنية والاستعراضية التي ستحظى بمتابعة المشاهدين.



وأوضحت المصادر أن الحفل سيكون لمدة يوم واحد فقط وهو الأول من نوفمبر المقبل، وسيكون بحضور عدد كبير من رؤساء وملوك العالم، وسيتم تخصيص يومي الـ 2 و3 من نوفمبر لإقامة العديد من الحفلات الخاصة، على أن يتم السماح للزائرين بدخول وزيارة قاعات المتحف اعتبارا من الـ 4 من نوفمبر المقبل، والذي سيكون بمناسبة الذكرى الـ103 لاكتشاف مقبرة توت عنخ آمون بالأقصر على يد عالم الآثار الإنجليزي هوارد كارتر.

