إنشاء كوبري مشاة جديد بالباويطي بالواحات البحرية ورفع كفاءة مصرف بئر أبو ختال

أعلن مركز الواحات البحرية عن بدء أعمال إنشاء كوبري مشاة جديد بمدينة الباويطي، بالتزامن مع رفع كفاءة مصرف بئر أبو ختال، وذلك ضمن خطة شاملة لتطوير المرافق العامة وتيسير حركة المرور داخل المدينة.

تأتي هذه الأعمال تنفيذًا لتوجيهات الدكتور صبري شاكر، رئيس مركز ومدينة الواحات البحرية، وتحت متابعة طارق عبد الرازق، نائب رئيس المركز لقطاع النظافة والتجميل، وبالتعاون بين الوحدة المحلية وإدارة الصرف الصحي.

تطوير البنية التحتية وتحسين حركة المرور

وأوضح مسئولو المركز أن إنشاء كوبري المشاة الجديد يهدف إلى تسهيل عبور المواطنين بأمان وتقليل الزحام المروري في منطقة الباويطي، إلى جانب رفع كفاءة مصرف بئر أبو ختال بما يسهم في تحسين الصرف المائي والحفاظ على البيئة المحلية.

وأكدت رئاسة المركز أن تلك المشروعات تأتي في إطار خطة الدولة لتطوير المرافق والخدمات العامة بالواحات البحرية، وتعكس حرص القيادة المحلية على رفع جودة الحياة للمواطنين وتحسين المشهد الحضاري للمدينة.

تحذير للمواطنين أثناء تنفيذ الأعمال

وناشدت الوحدة المحلية أهالي مدينة الباويطي بضرورة توخي الحذر أثناء السير في محيط موقع الأعمال الجارية، حفاظًا على سلامة الجميع، مشيرةً إلى أن المنطقة تخضع لأعمال إنشاءات مستمرة لحين الانتهاء الكامل من المشروع.

واختتمت الوحدة المحلية بيانها بالتأكيد على أن العمل يسير وفق الجدول الزمني المحدد، وأن المشروعات الجارية ستحدث نقلة نوعية في مستوى الخدمات داخل المدينة فور اكتمالها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.