فصل الكهرباء عن عدة مناطق ببني سويف لتنفيذ أعمال الصيانة

أعلنت محافظة بني سويف، أنه من المقرر فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق والأحياء بمدينة بني سويف العاصمة، لمدة 6 أيام، خلال الفترة من الثلاثاء 21 أكتوبر وحتى الاثنين 27 من الشهر نفسه، وذلك في إطار خطة قطاع الكهرباء بالمحافظة لإجراء أعمال الصيانة الدورية ورفع كفاءة الشبكات والمحولات وصيانة المغذيات، بهدف تحسين جودة الخدمة واستقرار التيار للمواطنين.

6 أيام من الانقطاع المجدول للكهرباء ببني سويف

وأوضح قطاع الكهرباء أنه سيتم تنفيذ أعمال الفصل يوميًا من السادسة صباحًا وحتى العاشرة صباحًا، على مدار ستة أيام متفرقة خلال الأسبوعين الحالي والمقبل، وتشمل مناطق متعددة داخل المدينة، المقرر أن يتم فصل التيار يوم الثلاثاء 21 أكتوبر عن: مستشفى النفسية، منطقة بني عطية أمام المستشفى، جزء من شارع الروضة خلف مطعم الأميرة، بنك أبوظبي، جزء من تقسيم عمار، برج النيل، برج ريفيرا بشارع الروضة.

ويتم فصل التيار يوم الأربعاء 22 أكتوبر عن: مبنى قاعة المؤتمرات، شركة الغاز الطبيعي، برج الياسمين بكورنيش النيل، المنطقة خلف شركة الغاز الطبيعي، برج أيمن عبد العزيز بجوار بنك CIB، المنطقة خلف أسواق الماهر، أجزاء من مستشفى التأمين الصحي، نهاية ترعة البوصة والطريق الدائري، خلف مدرسة الجزيرة، أبراج مصر بالدائري، النيابة الإدارية، شرطة الآثار، مساكن الإيمان، ترعة البوصة حتى الطريق الدائري، أبراج بانوراما النيل، برج الوليد، سوق ترعة البوصة، مستشفى الجامعة، كشك كلية الطب البشري.

فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بمدينة بني سويف

أما يوم الخميس 23 أكتوبر فيشمل: الكورنيش، مبنى الرقابة الإدارية، المصرف المتحد والمنطقة خلفه، برج الفيروز، برج المصريين، نقابة المحامين، نادى المهندسين والقضاء، حديقة النيل، النادي الاجتماعي، المسطحات المائية.

ويُنفذ فصل التيار يوم السبت 25 أكتوبر بمناطق: أرض الحرية، شارع الجمهورية، مبنى الجوازات، المدرسة الفكرية، ثلاجة العجوز، مديرية الصحة، المعهد الفني الصحي، مستشفى الصدر، أبراج زهور مكة، التنظيم والإدارة، برج زهرة اللوتس، الطرق والنقل، كلية الطب البيطري، مستشفى الجامعة، عمارات السكة الحديد، ميدان حارث، شارع الخضار، برج التطبيقيين، شارع العمدة، محكمة الاستئناف، مبنى الإعلام، النجدة، كنيسة مقبل، برج مقبل بلازا، قباني، مباني إدارة جامعة بني سويف، كما سيجري فصل الكهرباء يوم الأحد 26 أكتوبر عن: عمارات السكة الحديد، شارع الرياضي، ميدان حارث، شارع الجمهورية، مبنى الجوازات، أرض الحرية.

ويُختتم الجدول يوم الاثنين 27 أكتوبر بفصل التيار عن المناطق المذكورة يوم السبت، ومنها: مديرية الصحة، المعهد الفني الصحي، أبراج زهور مكة، التنظيم والإدارة، كلية الطب البيطري، مستشفى الجامعة، محكمة الاستئناف، مبنى الإعلام، النجدة، كنيسة مقبل، برج مقبل بلازا.

كهرباء بني سويف تعتذر للمواطنين لفصل التيار

وأكد قطاع كهرباء بني سويف اعتذاره للمواطنين عن هذا الانقطاع المؤقت، موضحًا أن الهدف منه هو إجراء الصيانة اللازمة ورفع كفاءة الخدمة المقدمة في هذا المرفق الحيوي، داعيًا المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين احتياجاتهم الأساسية خلال فترات الفصل المحددة.

