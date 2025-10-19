سمسار الانتخابات.. والمتاجرة بأصوات الفقراء

سمسار الانتخابات، مهنة موسمية تظهر مع كل موسم انتخابي، لتتحول إلى ظاهرة باتت مألوفة في المشهد السياسي والاجتماعي، خاصة في الدوائر التي تضم مرشحين من رجال المال والنفوذ، في تلك الدوائر يجد السماسرة بيئتهم الخصبة، حيث تتداخل الحاجة مع الطموح، والفقر مع المال السياسي، لتُخلق سوق انتخابية غير رسمية تُدار فيها الأصوات كما تُدار السلع.

المتحكم في زمام الأمور

سمسار الانتخابات.. شخصية متعددة الوجوه، يُجيد التقرب من المرشحين بمهارة عالية، ويقابلهم داخل القرى والمناطق الشعبية ليرسم أمامهم صورة زائفة عن نفسه باعتباره المتحكم في زمام الأمور وصاحب النفوذ بين الناخبين، مدعيًا أن بيده مفاتيح الكتل التصويتية، وبأسلوب المفاوض الماهر، يساوم المرشح على المقابل المادي أو الدعم الملموس، مستغلًا حاجته لأصوات مضمونة في وقت قصير.

يعمل لصالح مرشح أو أكثر

سمسار الانتخابات، لا يكتفي بالحديث أو الإقناع، بل يتواجد فعليًا أمام ومحيط اللجان الانتخابية يوم التصويت، يعمل لصالح مرشح أو أكثر، وغالبًا ما يكون من العاطلين أو الخارجين عن القانون، يمارس نشاطه أمام أعين الجميع دون خوف أو حرج، في ظل غياب واضح للرقابة القانونية أو الشعبية. وتتحول اللجان إلى مسرح مكشوف لتجارة الأصوات، حيث يوزع السماسرة المال والوعود، في مشهد يكرّس غياب الوعي والمساءلة.

السيدات وكبار السن وذوي الحاجة

سمسار الانتخابات، يستهدف بدقة فئات بعينها مثل السيدات الأرامل والمطلقات، وكبار السن والمرضى وذوي الحاجة، ممن يسهل استمالتهم ببضع مئات من الجنيهات أو وعودٍ بتعيين أو علاج أو مساعدة، هؤلاء يمثلون رأس المال البشري الذي يقتات عليه السماسرة، مستغلين ضعفهم وحاجتهم لتأمين لقمة العيش.

مهنة مؤقتة لفقراء دائمين

سمسار الانتخابات، مهنة مؤقتة لفقراء دائمين، لكنها باقية في المشهد الانتخابي طالما بقيت الحاجة والجهل والمال السياسي. فهي ليست مجرد ظاهرة اجتماعية عابرة، بل مرآة تعكس خللًا أخلاقيًا وثقافيًا في العملية الانتخابية، وتطرح تساؤلات حول غياب الوعي والردع وضمور مفهوم المشاركة الحرة الواعية.

