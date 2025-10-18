محافظ بني سويف: مهرجان النباتات الطبية تتويج لمسار من العمل المتكامل

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أن استضافة النسخة الرابعة من مهرجان ومؤتمر النباتات الطبية والعطرية بالمحافظة ليست مجرد حدث تنظيمي، بل تتويج لمسار طويل من العمل المؤسسي المتكامل، ورسالة واضحة بأن الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي هذا القطاع أولوية خاصة ضمن رؤية مصر 2030.

المحافظ: بني سويف تفتح أبواب المستقبل الأخضر

وأشار محافظ بني سويف، إلى أن ما تحقق من إنجازات في هذا المجال لم يكن صدفة، بل ثمرة جهد منظم وتعاون فعّال بين مختلف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، من وكلاء الوزارات ورؤساء القطاعات والأجهزة المحلية، الذين عملوا بروح الفريق الواحد لتحويل الرؤية إلى واقع ملموس يعكس مرحلة جديدة من العمل والإنتاج والأمل.

محافظ بني سويف بمهرجان النباتات الطبية والعطرية

وأوضح محافظ بني سويف، أن المهرجان يعتمد على رؤية شاملة تقوم على أربعة أبعاد رئيسية: تأصيل الهوية الزراعية المصرية، بناء مدن منتجة ومستدامة، الانفتاح على الأسواق الدولية، وتعظيم القيمة المضافة، مشيرًا إلى أن بني سويف تبنت منذ عام 2019 استراتيجية تنموية متكاملة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، تستهدف تطوير ستة قطاعات اقتصادية محورية، من بينها الزراعة والصناعة، وبرز من خلالهما ملف النباتات الطبية والعطرية كأحد أهم القطاعات الواعدة.

بني سويف ترسخ ريادتها للنباتات الطبية والعطرية

وأضاف المحافظ أن بني سويف تُسهم بما يتراوح بين 40 إلى 60% من صادرات مصر من النباتات الطبية والعطرية، وتُصدّر نحو 95% من زيوتها العطرية و85% من أعشابها المجففة، مما يجعلها بحق العاصمة الإنتاجية للنباتات الطبية والعطرية في مصر.

محافظ بني سويف بمهرجان النباتات الطبية والعطرية

كما أشار محافظ بني سويف، إلى أن الاستراتيجية المحلية للمحافظة تُرجمت إلى إنجازات واقعية، من أبرزها تخصيص 147 فدانًا بالظهير الصحراوي لمركز سمسطا لإقامة منطقة استثمارية متكاملة للنباتات الطبية والعطرية والتصنيع الزراعي، بما يوفر أكثر من 35 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

بني سويف نموذج للريادة الزراعية المستدامة

وأضاف محافظ بني سويف، أنه تم هذا العام توقيع بروتوكول تعاون مع معهد التخطيط القومي لإعداد دراسة استراتيجية لتوسيع الاستثمارات الزراعية والصناعية وربطها بأهداف التنمية المستدامة، إلى جانب المضي في إنشاء المركز المتكامل لخدمات النباتات الطبية والعطرية على مساحة 7,500 متر مربع بسمسطا بدعم من الاتحاد الأوروبي، فضلًا عن تأسيس أول جمعية تعاونية نوعية تضم أكثر من 700 مزارع ومنتج ومصدّر، وتمكّن المرأة الريفية عبر عضويتها في مجلس الإدارة.

محافظ بني سويف بمهرجان النباتات الطبية والعطرية

جاء ذلك بحضور عدد من المحافظين ونوابهم، وممثلي الوزارات والهيئات الدولية، وخبراء الزراعة والصناعة، ورؤساء الغرف والمجالس التصديرية، إلى جانب التنفيذيين والمزارعين وشركات التصدير العاملة في هذا القطاع الحيوي.

