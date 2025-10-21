محافظ بني سويف يستقبل نائبة وزيرة التضامن ورئيس هيئة تعليم الكبار

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، المهندسة مارجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس رائد هيكل رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، في مستهل زيارتهما للمحافظة.

وذلك بحضور: بلال حبش نائب محافظ بني سويف، والدكتور محمد جبر معاون المحافظ، وأحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، وعمر حمزة مستشار وزيرة التضامن لبرنامج "تكافل بلا أمية"، والدكتورة هبة الجلالي وكيل وزارة التضامن، وأسامة وليم رئيس فرع هيئة تعليم الكبار ببني سويف، وعدد من قيادات الوزارة والهيئة.

زيارة ميدانية لمتابعة مبادرة محو أمية ببني سويف

تأتي هذه الزيارة في إطار متابعة وتفقد سير العمل في مبادرة "لا أمية مع تكافل"، التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، وتهدف إلى محو أمية مستفيدي برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، مع العمل على تأهيل الناجحين من المبادرة لبدء مشروعات صغيرة تُسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي للأسر المستفيدة، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا اقتصاديًا واجتماعيًا.

وأشار محافظ بني سويف، خلال اللقاء، إلى أهمية المبادرة باعتبارها نموذجًا للتكامل بين مؤسسات الدولة، مؤكدًا حرص المحافظة على دعم الجهود التنفيذية التي تستهدف بناء الإنسان المصري ورفع كفاءته التعليمية والمعيشية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030.

40 وحدة اجتماعية خالية من الأمية ببني سويف

ومن المقرر أن يتضمن برنامج الزيارة عددًا من الفعاليات والاجتماعات الميدانية، حيث سيعقد نائبا الوزير ومحافظ بني سويف، عدة لقاءات مع التنفيذيين ومسؤولي المبادرة لمتابعة آليات تنفيذها ميدانيًا، إلى جانب حضور فعالية الإعلان عن أكثر من 40 وحدة اجتماعية خالية من الأمية على مستوى مراكز المحافظة، كإحدى ثمار التعاون بين الوزارة وهيئة تعليم الكبار.

كما تشمل الزيارة افتتاح وتفقد عدد من المنشآت الخدمية والاجتماعية، من بينها مركز الإغاثة شرق النيل بعد تطويره، وحضانة السلام بقرية الدوية، إلى جانب تفقد ورش العمل بجمعية الشابات المسلمات، والمشاركة في احتفالية اليوم العالمي للمسنين بإحدى قاعات المناسبات بمدينة بني سويف، في إطار اهتمام وزارة التضامن الاجتماعي برعاية كبار السن ودعم حقوقهم الاجتماعية والإنسانية.

