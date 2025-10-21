الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
مصرع سيدة وإصابة طفلها في انقلاب توك توك بطريق سمسطا ببني سويف

إسعاف بني سويف، فيتو
إسعاف بني سويف، فيتو

لقيت سيدة مصرعها وأصيب صغيرها البالغ من العمر 3 سنوات بسحجات وكدمات، إثر حادث انقلاب مركبة توك توك، على الطريق الفرعي «سمسطا ـ سدس»، جنوب محافظة بني سويف، وجرى نقلهما بسيارات الإسعاف إلى المستشفى.

 

بلاغ حادث سير ببني سويف

تلقت غرفة عمليات النجدة بـ محافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب مركبة توكتوك بالطريق الفرعي الرابط بين مدينة سمسطا وقرية سدس جنوب بني سويف، نتج عنه مصرع سيدة وإصابة صغيرها، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل الجثة والمصاب إلى أقرب مستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

نقل الضحايا إلى مستشفى الفشن

على الفور دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف بـ سيارتي إسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة الموتى بمستشفى الفشن المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، فيما نقل صغيرها المصاب إلى قسم الاستقبال لتقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة.

 

