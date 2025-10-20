تعليم بني سويف تبحث تنفيذ برنامج تنمية مهارات التلاميذ في اللغة العربية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بـ محافظة بني سويف، عن انطلاق فعاليات المرحلة الثانية من البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية لتلاميذ المرحلة الابتدائية.

تنمية مهارات التلاميذ في اللغة العربية

وياتي ذلك في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بضرورة تعزيز وتنمية مهارات اللغة العربية لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية، باعتبارها الركيزة الأساسية لتعلّم باقي المواد الدراسية وتنمية قدرات الطلاب اللغوية والتعبيرية.

وشهدت الفعاليات أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، حيث نظّم اللقاء قطاع التعليم العام بالتعاون مع إدارة التعليم الابتدائي وتوجيه اللغة العربية بالمديرية، بحضور الدكتور هاني رجائي مدير عام التعليم العام، والدكتورة رشا يحيى مدير إدارة التعليم الابتدائي، رمضان الحسيني موجه عام اللغة العربية، والدكتور محمد حمدي موجه أول اللغة العربية بالمديرية، وجمال ياسين موجه أول اللغة العربية بإدارة بني سويف، إلى جانب عدد من موجهي ومعلمي اللغة العربية من مختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة.

تنمية مهارات التلاميذ ببني سويف

وخلال اللقاء، تم مناقشة الآليات والإجراءات التنفيذية الخاصة بإطلاق المرحلة الثانية من البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية، والتي تستهدف تطوير قدرات التلاميذ في القراءة والكتابة والاستيعاب اللغوي، من خلال أساليب تربوية حديثة وتطبيقات عملية داخل الفصول الدراسية، بما يضمن رفع مستوى الأداء اللغوي لدى الطلاب وتحقيق نواتج تعلم حقيقية ومستدامة.

وفي كلمتها خلال الفعالية، رحبت وكيل تعليم بني سويف بالسادة الحضور من القيادات التربوية والموجهين والمعلمين، معربة عن تقديرها للجهود المبذولة في تنفيذ البرنامج، الذي أصبح يمثل واقعًا ملموسًا في تحسين مهارات القراءة والكتابة لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية، مؤكدة أن اللغة العربية هي أساس الهوية الثقافية وأداة التواصل والمعرفة، وأن تنمية مهاراتها تسهم في تحسين أداء الطلاب في مختلف المواد الدراسية.

تبادل الخبرات بين المعلمين

كما أشادت وكيل تعليم بني سويف، بدور الموجهين والمعلمين في إنجاح البرنامج وتحقيق أهدافه التربوية والتعليمية، مؤكدة أهمية المتابعة الميدانية المستمرة داخل المدارس، وتفعيل استراتيجيات التعلم النشط، وتبادل الخبرات بين المعلمين لضمان تحقيق أفضل النتائج ورفع نسب التحسن في مهارات اللغة العربية بين طلاب المدارس الابتدائية بـ محافظة بني سويف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.