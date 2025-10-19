مصرع طالبة ثانوي تحت عجلات قطار أثناء عبورها مزلقان محطة ببا ببني سويف

شهدت مدينة ببا بمحافظة بني سويف، صباح اليوم الأحد، حادث مصرع طالبة في المرحلة الثانوية التجارية، إثر اصطدام قطار بها أثناء عبورها مزلقان محطة ببا، في واقعة مؤلمة هزّت مشاعر الأهالي بالمنطقة.

بلاغ مصرع فتاة صدمها قطار ببني سويف

وكانت الأجهزة الأمنية بـ محافظة بني سويف، تلقت إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بمصرع فتاة إثر اصطدام قطار بها أثناء عبورها مزلقان محطة ببا، جنوب المحافظة ما تسبب في تحويل جثتها إلى أشلاء.

وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة إلى موقع الحادث بقيادة ضباط مركز شرطة ببا، حيث تم فرض طوق أمني بمحيط المكان لحين الانتهاء من الإجراءات اللازمة، وتبين أن الفتاة تدعى «شروق أشرف»، تبلغ من العمر 16 عامًا، مقيمة بقرية صفط راشين التابعة لمركز ببا.

صدمها القطار أثناء عبور المزلقان

وتم استدعاء سيارة إسعاف لنقل جثمان الفتاة إلى مستشفى ببا المركزي، ووُضع الجثمان داخل المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، تمهيدًا لاستخراج تصريح الدفن عقب انتهاء الإجراءات القانونية.

وتبين من التحريات الأولية وأقوال بعض شهود العيان، أن الفتاة كانت في طريقها إلى المدرسة كعادتها اليومية، وأثناء محاولتها عبور مزلقان محطة ببا تصادف مرور أحد القطارات القادم من القاهرة في اتجاه أسوان، فاصطدم بها بقوة، ما أدى إلى مصرعها في الحال.

أقارب وزميلات الضحية أمام المستشفى

فيما انتقل عدد من أقارب الطالبة إلى المستشفى فور علمهم بالحادث، ودخلت أسرتها في حالة من الانهيار والحزن الشديد، وسط حالة من التعاطف الكبير بين أهالي القرية وزملائها في المدرسة الذين خيمت عليهم مشاعر الحزن والأسى لفقدانها المفاجئ.

وتكثف الأجهزة الأمنية ببني سويف جهودها للوقوف على ملابسات الحادث بدقة، حيث تم إخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وطلبت الاستماع إلى أقوال شهود العيان وسائق القطار، ومراجعة إجراءات تأمين المزلقان في وقت وقوع الحادث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.