الأحد 19 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع طالبة ثانوي تحت عجلات قطار أثناء عبورها مزلقان محطة ببا ببني سويف

محطة قطار، فيتو
محطة قطار، فيتو

شهدت مدينة ببا بمحافظة بني سويف، صباح اليوم الأحد، حادث مصرع طالبة في المرحلة الثانوية التجارية، إثر اصطدام قطار بها أثناء عبورها مزلقان محطة ببا، في واقعة مؤلمة هزّت مشاعر الأهالي بالمنطقة.

بلاغ مصرع فتاة صدمها قطار ببني سويف

وكانت الأجهزة الأمنية بـ محافظة بني سويف، تلقت إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بمصرع فتاة إثر اصطدام قطار بها أثناء عبورها مزلقان محطة ببا، جنوب المحافظة ما تسبب في تحويل جثتها إلى أشلاء.

وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة إلى موقع الحادث بقيادة ضباط مركز شرطة ببا، حيث تم فرض طوق أمني بمحيط المكان لحين الانتهاء من الإجراءات اللازمة، وتبين أن الفتاة تدعى «شروق أشرف»، تبلغ من العمر 16 عامًا، مقيمة بقرية صفط راشين التابعة لمركز ببا.

صدمها القطار أثناء عبور المزلقان

وتم استدعاء سيارة إسعاف لنقل جثمان الفتاة إلى مستشفى ببا المركزي، ووُضع الجثمان داخل المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، تمهيدًا لاستخراج تصريح الدفن عقب انتهاء الإجراءات القانونية.

وتبين من التحريات الأولية وأقوال بعض شهود العيان، أن الفتاة كانت في طريقها إلى المدرسة كعادتها اليومية، وأثناء محاولتها عبور مزلقان محطة ببا تصادف مرور أحد القطارات القادم من القاهرة في اتجاه أسوان، فاصطدم بها بقوة، ما أدى إلى مصرعها في الحال.

أقارب وزميلات الضحية أمام المستشفى

فيما انتقل عدد من أقارب الطالبة إلى المستشفى فور علمهم بالحادث، ودخلت أسرتها في حالة من الانهيار والحزن الشديد، وسط حالة من التعاطف الكبير بين أهالي القرية وزملائها في المدرسة الذين خيمت عليهم مشاعر الحزن والأسى لفقدانها المفاجئ.

وتكثف الأجهزة الأمنية ببني سويف جهودها للوقوف على ملابسات الحادث بدقة، حيث تم إخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وطلبت الاستماع إلى أقوال شهود العيان وسائق القطار، ومراجعة إجراءات تأمين المزلقان في وقت وقوع الحادث.

سمسار الانتخابات.. والمتاجرة بأصوات الفقراء

محافظ بني سويف: مهرجان النباتات الطبية منصة للتكامل بين الزراعة والصناعة

محافظ بني سويف: تدريب 4500 مزارع وتحويل 440 فدانًا إلى الزراعة العضوية

محافظ بني سويف: مهرجان النباتات الطبية تتويج لمسار من العمل المتكامل

محافظ بني سويف يفتتح مهرجان النباتات الطبية والعطرية في دورته الرابعة

5 جنيهات للسرفيس و20 للتاكسي، بني سويف تعتمد تعريفة المواصلات الجديدة

أوقاف بني سويف تنظم لقاء علميا لصقل مهارات الأئمة وتعزيز الخطاب الوسطي

تشميع مركز حضانات لمخالفة معايير الترخيص ومكافحة العدوى في بني سويف

صحة بني سويف تُطلق حملة في 188 مدرسة للتوعية بصحة الفم والأسنان

جولات ميدانية للتأكد من التزام مستشفيات بني سويف بمعايير الجودة والسلامة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بني سويف محافظة بني سويف اخبار محافظة بني سويف محافظ بني سويف ببنى سويف جامعة بني سويف

مواد متعلقة

سمسار الانتخابات.. والمتاجرة بأصوات الفقراء

محافظ بني سويف: مهرجان النباتات الطبية منصة للتكامل بين الزراعة والصناعة

محافظ بني سويف: تدريب 4500 مزارع وتحويل 440 فدانًا إلى الزراعة العضوية

محافظ بني سويف: مهرجان النباتات الطبية تتويج لمسار من العمل المتكامل

محافظ بني سويف يفتتح مهرجان النباتات الطبية والعطرية في دورته الرابعة

5 جنيهات للسرفيس و20 للتاكسي، بني سويف تعتمد تعريفة المواصلات الجديدة

أوقاف بني سويف تنظم لقاء علميا لصقل مهارات الأئمة وتعزيز الخطاب الوسطي

تشميع مركز حضانات لمخالفة معايير الترخيص ومكافحة العدوى في بني سويف

الأكثر قراءة

السيسي ردا على طلب الحرب بسبب أهل غزة: أنا عندي 120 مليون مصري وضيف

اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام تشكل 8 لجان فرعية تبدأ فعالياتها غدًا

زغلول صيام يكتب: كل المدربين المساعدين لـ الأجانب في الدوري المصري "شاهد ماشفش حاجة".. آخرهم حازم إمام !!

وقف حرب غزة وفوز العناني، السيسي: أكتوبر شهر الانتصارات

وزير الداخلية الفرنسي: المجوهرات المسروقة من متحف اللوفر لا تقدر بثمن

رابطة المحترفين الإماراتية تطرح تذاكر كأس السوبر المصري وتستعرض ملعبي البطولة

وفاة الإعلامية فيفيان الفقي بعد صراع مع المرض

ماكينة انتصارات، أرقام وإنجازات يورتشيتش مع بيراميدز

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

آخر تحديث لسعر السكر في السوق المحلية اليوم الأحد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الأحد

سعر السمك اليوم الأحد، البنزين يشعل نار البلطي والسردين والماكريل

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح بالقائمة ورونالدو متصدرًا.. أعلى 10 لاعبين أجرًا في العالم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سر الاحتفال بالمولد الرجبي للسيد البدوي وعلاقته بـ إبراهيم الدسوقي

مجالس دار الإفتاء تناقش أحكام الضمان في الإسلام

دار الإفتاء تحذر من النظر في خصوصيات الآخرين وانتهاك عوراتهم

المزيد
الجريدة الرسمية